Mehr als 300 Tänzer haben Power und Freude an der Bewegung

Großpösna

Ein Tag voller Rhythmus und schwingender Tanzbeine ging am Sonnabend im Bürger- und Vereinshaus Großpösna über die Bühne. Das Soziokulturelle Zentrum Kuhstall hatte zum 14. Landkreistanzfest geladen und über 300 Teilnehmer brachten die Tanzböden zum Glühen. Wie schon in den Jahren zuvor, standen mehrere Workshops mit bekannten Tänzerinnen, Tänzern und Choreographen zur Auswahl.

„Schritt, Schritt, Schritt nach vorn und jetzt das Rad“, ruft Denis Hanisch den Kids zu. Die jungen Tanzbegeisterten legen los. Voller Power und Freude an der Bewegung. „Super, das sieht doch schon gut aus. Gleich nochmal. Jetzt schwingen die Mädchen der hinteren Reihe die Arme hoch.“ Und auch das klappt auf Anhieb. „Ich bin begeistert“, lobt der Trainer die Schüler.

Ziel: Kunst in jedem wecken

Denis Hanisch ist einer von fünf Workshopleitern beim Landkreistanzfest. In der Gymnastikhalle unterrichtet der Leipziger Street Style. Ein Stil, der für die Neun- und Zehnjährigen geschaffen ist, setzt er doch auf das eigene Rhythmusgefühl. „Street Style hat keine feste Regeln“, sagt Denis. „Es ist eine Mischung aus Hip Hop, Breakdance und New Style.“ Er selbst ließ sich durch Breakdancegruppen inspirieren. Heute unterrichtet er mit einem besonderen Ziel: „Die Kunst in jedem Schüler zu wecken.“

Auch Sebastian Brendel kombiniert in seinen Kursen die verschiedensten Tanzrichtungen. Der ostdeutsche Meister im Hip Hop Solo weckt bei den Teens und Erwachsenen die Freude an den kraftvollen, weiblichen Bewegungen des Streetdance Female.

Know How aus Los Angeles , Tokyo und London

Weibliche Hüften kreisen auch beim Dancehall-Workshop mit Karen Schweiger. Und das nicht zu langsam! „One, two, three – eins, zwei, drei und schneller drehen. Nach links, nach rechts. He, he, he. Arme vor und hinter“, schallt es durch den Ratssaal. Die junge Frau, die sich in Los Angeles, Tokyo und London weiterbilden ließ, setzt auf Tempo, Rhythmusgefühl und Reggae Power. Das kommt auch bei der 17-jährigen Laura aus Grimma gut an. „Ich freue mich aber auch auf den Unterricht bei Sebastian Brendel und Zhian Lu aus London“, so die Auszubildende. Mit über 20 Schülern aus Leipzig und dem Muldental ist die erfahrene Tanzpädagogin Christine Hebestreit nach Großpösna gefahren. „Ich möchte einfach mal einen neuen Input bekommen“, sagt die einstige Palucca-Schülerin, die an Wurzener und Leipziger Musikschulen und Vereinen klassischen und modernen Tanz unterrichtet.

Zum Landkreistanzfest sind jedoch auch viele Teilnehmer gekommen, die nirgendwo organisiert sind. „Heute kann jeder mitmachen, der Freude am Tanzen hat“, sagt Projektleiterin Maria Windt. „Unsere Teilnehmer kommen aus ganz unterschiedlichen Orten im Landkreis. Der gute Ruf des Tanzfestes wachse von Jahr zu Jahr.

Von Ingrid Hildebrandt