Markkleeberg

Die Messe Jagd & Angeln 2020, zur der am Wochenende auf der Agra in Markkleeberg exakt 212 Aussteller erwartet werden, feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Jäger, Angler, Wald- und Naturliebhaber dürfen sich auf jede Menge Informationen und viel Unterhaltung freuen.

Corona schreckt Aussteller ab

Während die Zahl der Aussteller aufgrund der Corona-Pandemie unter der aus den Vorjahren liegt, deutet der Ticket-Vorverkauf auf eine erfreuliche Resonanz hin. „Das Interesse ist sehr gut. Unser Hygienekonzept wird angenommen, das Verständnis für die Maskenpflicht in den Hallen und die Registrierung ist groß“, sagt Norbert Schmid, verantwortlich für Marketing und Medien. „Unsere Besucher sind froh, ihrem Hobby frönen zu können.“

Anzeige

Aufs Publikum warten viele Neuheiten

Angel-Freunde dürfen sich auf Neuheiten freuen. „Gute Ratschläge ersparen manche lästige Übung“, lautet das Motto der zahlreichen Angebote rund um Barsch, Hecht und Zander, Lachsangeln in Schweden, Fliegenfischen auf Rügen, um Piranha & Co. in Südamerika. Im Angelforum am mobilen Aquarium Baittruck gibt es an allen Messe-Tagen Vorträge von Experten, die gern Fragen beantworten. Auch in Workshops und Ködervorführungen können Interessenten mit den Referenten ihre Erfahrungen austauschen.

Schwarzwild steht im Fokus

Auf der Bühne im Freigelände geht es um die Jagd. Im Fokus steht das Schwarzwild. Die starke Verbreitung der Wildschweine sowie die für den Menschen ungefährliche, aber für Nutztierbestände kritische Afrikanische Schweinepest (ASP) sind aktuelle Themen. „ASP in Deutschland – wie konnte es dazu kommen und was nun?“ lautet der Titel einer Podiumsdiskussion am Sonntag ab 10 Uhr, an der unter anderem Christian Schätze (Chefredakteur „Unsere Jagd“) und Stefan Birka vom Institut für Lebensmittelhygiene der Universität Leipzig teilnehmen.

Schwerpunktthemen beim Staatsbetrieb Sachsenforst sind in diesem Jahr die aktuelle Waldsituation mit Borkenkäferkalamitäten, die zunehmende Dürre, der Wald im Klimawandel und der Waldumbau. Zudem präsentiert sich die Fachstelle Wolf des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Deutsche Wild Grill Meisterschaften haben Premiere

„Verrückt auf Wild“ sind die insgesamt 14 Teams aus ganz Deutschland, die an den dritten Sächsischen und den ersten Deutschen Wild Grill Meisterschaften teilnehmen. Die Sonderschau Grillen und Räuchern ist an allen Messetagen ein besonderes Highlight. Experten und Aussteller präsentieren Equipment, Tipps und Tricks für die Wildbretzubereitung am Grill. Innerhalb des Themenschwerpunktes „Thüringer Bratwurst“ steht die Deutschland-Premiere von Bratwurststicks und -burgern an. In der neuen Showküche auf dem Freigelände werden wertvolle regionale Produkte wie Wildfleisch und Fisch aus Mitteldeutschland mit tollen Rezepten zu kulinarischen Köstlichkeiten verarbeitet.

www.jagd-und-angeln.de; Öffnungszeiten vom 2. bis 4. Oktober: jeweils von 9 bis 18 Uhr

Von Gislinde Redepenning