Leipzig/Markkleeberg/Wermsdorf

Die Messe „Jagd & Angeln“ wird im Oktober nicht in den Messehallen auf dem Agra-Gelände in Leipzig/Markkleeberg stattfinden. Als möglicher Ausweichstandort sei die Fläche rund um das Schloss Hubertusburg in Wermsdorf im Gespräch, bestätigten die Messe-Macher am Donnerstag auf LVZ-Anfrage. Ob die „Jagd & Angeln“ im nächsten Jahr wieder auf der Agra stattfindet, sei noch offen, hieß es.

Wermsdorf ist „eine sehr schöne Lösung“

„Am 23. März haben wir von der Stadt Leipzig erfahren, dass auf dem Gelände des Agra-Messeparks 2022 keine Veranstaltungen mehr stattfinden, weil dort eine Notaufnahmeeinrichtung für ukrainische Flüchtlinge entsteht“, schilderte Norbert Schmid, bei der Markkleeberger Agra-Veranstaltungs GmbH verantwortlich für Marketing und Medien. „Natürlich unterstützen wir das wichtige Vorhaben, eine Unterkunft für Kriegsflüchtlinge zu schaffen und sehen uns nach einem anderen Standort für die ,Jagd & Angeln‘ um.“ Dieser sei inzwischen mit Wermsdorf gefunden worden – und nahezu unter Dach und Fach. „Wir sind in den Endgesprächen“, sagte Schmid. Der detaillierte Ablaufplan der Messe am neuen Standort werde gerade mit allen Genehmigungsinstanzen und in weiteren Gesprächen unter anderem mit dem Denkmalschutz erörtert. Bis Anfang Mai solle alles geklärten sein, damit ab nächstem Monat die Aussteller ihre Stände am Schloss Hubertusburg im Landkreis Nordsachsen buchen können. Dort würden dann vom 1. bis 3. Oktober 300 Aussteller und 30 000 Besucher erwartet.

Hat die „Jagd & Angeln“ im und am Schloss Hubertusburg eine Zukunft? Die Messe-Macher sind optimistisch. Quelle: Jan Woitas/dpa

Ob die „Jagd & Angeln“ im nächsten Jahr wieder auf der Agra stattfindet, hängt vom Ablauf der Veranstaltung in Wermsdorf ab. „Wir werden uns die Entwicklung dort anschauen und dann entscheiden“, kündigte Messe-Sprecher Schmid an. Das Schloss Hubertusburg in Wermsdorf sei „eine sehr schöne Lösung“. Das Gelände liege unweit der Autobahn 14 zwischen Leipzig und Dresden sowie nahe dem 13 000 Hektar großen Wermsdorfer Wald sowie dem Horstsee. Es biete auch ausreichend Parkplätze, ein beeindruckendes Ambiente und eine Jahrhunderte lange Tradition in der Jagd und der Fischerei.

Stadtrat verschiebt Entscheidung über Flüchtlinge

Hinzu kommt offenbar, dass bislang völlig unklar ist, ob beziehungsweise ab wann die Agra-Messehallen wieder nutzbar sind. Die Stadt Leipzig habe den Organisatoren der „Jagd & Angeln“ signalisiert, dass dort ab Mai keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden können. Neben dem Wave-Gotik-Treffen, das überraschend nun doch noch am Pfingstwochenende auf dem Gelände an der Bornaischen Straße stattfindet darf, wird es nach dem aktuellen Stand der Dinge dort nur noch zwei große Flohmärkte im Mai geben – wie es danach weitergeht, ist ungewiss. Die Macher der „Jagd & Angeln“ haben dadurch keine Planungssicherheit für neue Veranstaltungen.

Die Infrastruktur ist intakt, doch niemand weiß, wann im Agra-Park das Messe-Geschäft wieder in Gang kommt. Quelle: Jonas Dengler

Die Entwicklung dürfte auch davon abhängen, wie Leipzig künftig seine Flüchtlingsunterbringung organisiert. Beobachter hatten gehofft, dass dafür auf der Ratssitzung am Mittwoch wichtige Weichen gestellt werden. Aber sowohl die ursprünglich vorgesehene Entscheidung über die Errichtung von Zeltstädten in Leipzig als auch der mögliche Rückkauf der einstigen Flüchtlingsunterkunft Friederikenstraße wurden ohne Begründung auf die Mai-Sitzung des Stadtrates verschoben.

Von Andreas Tappert