Mittelstandspreis für Unternehmer aus Zwenkau

Zwenkau

Der Zwenkauer Unternehmer Günter Bauer, Chef der Leipziger Logistik und Lagerhaus GmbH, wurde seit 2016 vier Mal für den „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert, in diesem Jahr durch den Bundesverband mittelständische Wirtschaft Leipzig und den Landkreis Leipzig. Während er 2018 als „Finalist“ geehrt wurde, schaffte er es in diesem Jahr als einer von drei Preisträgern in Sachsen ganz nach oben.

Kernkompetenz Getränketransport

Insgesamt 425 mittelständische Unternehmen und Persönlichkeiten aus der Wettbewerbsregion Sachsen sind 2019 zur Teilnahme am Wettbewerb nominiert worden. Niemand kann sich selbst bewerben. Bauers vielfältiges wie erfolgreiches Unternehmensportfolio hat die Juroren überzeugt. 1990 ist er als Allein-Gesellschafter in wirtschaftlich schwierigen Zeiten durchgestartet. Die Umsätze stiegen seitdem stetig, neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Jetzt kann sein Unternehmen 10 000 Tonnen Getränke täglich abfahren, ein Jahresvolumen von 100­ 000 Lkw-Ladungen. Die Kernkompetenzen sind Getränketransport, Lagerhaltung, Kommissionierung und die Abwicklung von Mehrwertdienstleistungen.

Im Jahr 2018 erwirtschafteten die 105 Mitarbeiter mehr als 26,2 Millionen Euro, knapp eine Million wurde investiert. Deutschlandweit werden neue Niederlassungen eröffnet und die Geschäftsfelder erweitert. Aktuelles Unternehmensziel ist kein geringeres, als die Marktführerschaft im Bereich der Getränkelogistik.

Teamgeist wird großgeschrieben

Die „Leipziger Galerie“ und die Badische Wein-, Kunst- und Gourmetstube „Zum Türkenlouis“ am Kap in Zwenkau samt Galerie und Bootsvermietung runden sein Engagement ab. Die Unternehmensphilosophie orientiert sich an dem Leitspruch: „Das Reich der Freiheit beginnt da, wo Arbeit Begeisterung, Selbstverwirklichung und Freude erzeugt.“

So werden Teamgeist und familiärer Zusammenhalt großgeschrieben und gute Leistungen wertgeschätzt. Technische Innovationen und Digitalisierung haben im Unternehmen einen hohen Stellenwert. Die Mitarbeiter haben verschiedenste Weiterbildungsmöglichkeiten. Studenten oder junge Menschen, die im Unternehmen ein Praktikum absolvieren, haben gute Aussichten auf eine Festanstellung. Die Jury würdigte neben Betriebsklima und Innovationskraft auch die breite Ausbildungstätigkeit des Unternehmens. „Wir werden unseren Weg konsequent weiterverfolgen“, erklärt Bauer. „Der Preis zeigt, dass wir auf dem richtigen Kurs sind.“

Von Gislinde Redepenning