Großpösna

Im Großpösnaer Ortsteil Dreiskau-Muckern steht ein kleines Kunstwerk kurz vor seiner Vollendung. Das Besondere: 35 Menschen aus dem Ort wirken seit dem 5. Juli daran mit. Konkret geht es um die Wandgestaltung an der Parkbühne. Auf einer Fläche von sieben Metern Länge und zwei Metern Höhe entsteht ein farbenfrohes Mosaik, das viele Gebäude-Ansichten aus dem schönen Dorf in sich vereint. Hinzu kommen liebevoll gestaltete Blumen, Schmetterlinge und Wolken. „Was an der Mosaik-Häuserfront zu sehen ist, das gibt es auch im Ort. Allerdings haben wir auch manche Elemente von verschiedenen Häusern in einem Gebäude vereint“, erläutert Andrea Hiller.

Gemeinsam mit Conny Krettel arbeitet sie gegenwärtig am letzten größeren Teil des Gesamtkunstwerkes, am Kirchenschiff. Die 55-Jährige ist die künstlerische Leiterin dieses einzigartigen Gemeinschaftsprojekts, das neben der gemeindeeigenen Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft mbH auf weitere Unterstützer zählen konnte. „Die Parkbühne ist ein Ort, der für unser Dorf wichtig ist, da wir kein Vereinshaus haben. Das Mosaik ist erst der Anfang. Hier soll ein Ort für Veranstaltungen entstehen – mit großem Spielplatz, Bücher-Sitzecke und einem Boulefeld“, blickt Hiller voraus.

Auch Blumen gehören zum Mosaik-Projekt. Quelle: André Kempner

Rentnerin sprüht den Hintergrund

In teils filigraner Kleinarbeit schneiden Frauen, Kinder und die „vier Quotenmänner“ (Hiller) mit der Mosaikzange die Teile aus anfangs ganzen Fliesen zurecht. Auch ein Glasschneider kommt zum Einsatz, denn die Fensterscheiben der Mosaik-Häuser besehen aus Spiegelglas, was für den Betrachter wiederum einen schönen Effekt hat. Die ausgeschnittenen Teile werden dann auf ein Armierungsnetz und anschließend auf die Wand geklebt. Stück für Stück entsteht so das große Bild.

Da Hiller im Dorf eine Mosaik-Werkstatt betreibt, ist sie natürlich genau die richtige Fachfrau, um die fleißigen Erwachsenen und emsigen Kinder einzuweisen. Eine besondere Aufgabe hat dabei Evemarie Stenchly. Die 73-Jährige beherrscht den Airbrush-Kompressor und gestaltet so den malerischen Hintergrund für das Mosaik. „Das ist ein farbenfrohes Hobby, das mich total entspannt. Als Rentnerin komme ich so unter junge Leute und genieße die Gesellschaft“, sagt Stenchly. Ihr Spitzname: Graffiti-Maus.

Neugierige sorgen für Verpflegung

Hiller spricht von einer schönen Atmosphäre bei den Arbeitstreffen unter dem Dach der Parkbühne. „Es waren und sind immer genügend Leute da. Und neugierige Besucher, die nicht mitmachten, haben uns verpflegt.“

Zum Ende noch neu hinzugestoßen ist Yvonne Hilla (47). „Leider so spät. Ich freue mich dennoch, dieses Mosaik-Erlebnis jetzt noch zu haben. Es hat etwas sehr Entspannendes und Meditatives. Und was die anderen hier schon geschafft haben, ist einfach grandios“, schwärmt die Pflanzen-Köchin.

Von Olaf Barth