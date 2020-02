Müllhalde statt Autohandel? Ukrainischer Investor sorgt für Ärger in Markranstädt

Markranstädt

Im Gewerbegebiet „Ranstädter Mark“ droht wieder Ärger. Nachdem das Areal zuletzt durch Neuansiedlungen, Investitionen und Expansionspläne ansässiger Unternehmen auch überregional positive Schlagzeilen ablieferte, ist man im Rathaus jetzt auf die Quelle neuer Sorgen gestoßen.

Stadt wollte Rückkauf – und stieß auf ein Problem

Im Juli 2017 stimmte der Markranstädter Stadtrat dem Verkauf eines Grundstücks in der Celsiusstraße an einen ukrainischen Investor zu, der angab, darauf einen Autohandel mit Werkstatt errichten zu wollen. Aus steuerlichen Gründen, so habe der Investor laut Angaben der Stadtverwaltung wissen lassen, sei der Verkauf allerdings nicht an ihn, sondern an seine Eltern erfolgt. Da in der Folgezeit kein Bauantrag eingereicht wurde und auch sonst keinerlei Entwicklung feststellbar war, könnte die Stadt seit 19. Januar 2020 von ihrem Recht des Rückkaufs Gebrauch machen. Das wolle sie auch, sagt Bürgermeister Jens Spiske (parteilos), aber da ist plötzlich ein neues Problem aufgetaucht.

Vorwurf: Bauschutt auf Gewerbefläche illegal entsorgt

In der Zwischenzeit wurde das Areal anderweitig genutzt und damit rückt nun auch ein Grundstück in der Nordstraße in den Fokus. Die darauf befindlichen, teilweise baufälligen Gebäude wurden in den letzten Wochen abgerissen, um Baufreiheit für die Errichtung von Wohnhäusern zu schaffen. Der dabei angefallene Bauschutt, so mutmaßt man im Rathaus, wurde auf das Gelände in der Celsiusstraße verbracht. Die Stadt sieht darin eine illegale Müllablagerung, zumal sich in den Materialien auch Stoffe befänden, die auf diese Weise nicht entsorgt werden dürfen.

„Mit Ablauf des 19. Januar sind die Bedingungen für einen Rückkauf juristisch zwar erfüllt“, erklärt Bürgermeister Jens Spiske, „aber wir wollen das Grundstück natürlich lastenfrei zurück haben.“ Aus diesem Grunde habe die Stadt unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorgänge das Landratsamt informiert und dringend um bauordnungsrechtliches Einschreiten gebeten.

Abriss-Grundstück in der Nordstraße in Markranstädt. Hier wurden zuletzt Gebäude abgerissen, ein Antrag dafür fehlt. Das Rathaus vermutet: Der Bauschutt von hier landete in der Celsiusstraße. Quelle: Andre Kempner

Für Gebäudeabriss kein Antrag gestellt

Zusätzliche Brisanz erfährt der Vorgang durch den Umstand, dass offenbar auch das Grundstück in der Nordstraße 16 dem ukrainischen Investor oder seiner Familie gehört. Das Bauaufsichtsamt des Landkreises prüfe hier gerade die Rechtmäßigkeit der Abrissarbeiten. „Für die Beseitigung der Gebäude ist keine Baugenehmigung beantragt worden“, teilt das Landratsamt mit. Ob der Abriss möglicherweise unter die verfahrensfreien Vorhaben gemäß Sächsischer Bauordnung falle, sei gegenwärtig noch offen. Im Markranstädter Rathaus sieht man indes auch dem Entsorgungsnachweis des Bauschutts aus der Nordstraße sowie dem Gutachten über dessen Beschaffenheit mit Interesse entgegen.

Gibt’s Baugenehmigung nun im Nachgang?

Zeitgleich stehen auch die Vorgänge um die Ablagerung in der Celsiusstraße auf dem Prüfstand. Auf LVZ-Anfrage teilt das Landratsamt mit: „Aktuell wird der Bevollmächtigte des Eigentümers im Rahmen der Bauordnung zur ungenehmigten Aufschüttung auf dem genannten Grundstück angehört.“ In diesem Zusammenhang werde auch geprüft, ob eine Baugenehmigung im Nachgang möglich ist, um den rechtswidrigen Zustand zu beheben.

Stadt will Grundstück lastenfrei zurück

Das Interesse an einer Lösung dieser Art scheint sich im Rathaus indes in Grenzen zu halten. Die Stadt will das Grundstück, in dessen Nachbarschaft demnächst ein Luxus-Autohaus entstehen soll, lastenfrei zurück haben, um es neu vermarkten zu können.

Von Rainer Küster