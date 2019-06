Markkleeberg

Die Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“ hat eine neue Harfe bekommen. Sie wurde aus dem Instrumentenfonds des Freistaates Sachsen finanziert und durch den Sächsischen Musikrat angeschafft. Oliver Fritzsche, Mitglied des Sächsischen Landtages, hat das Instrument am Freitag in den Unterrichtsräumen der Musikschule in der Raschwitzer Straße 11 übergeben. Harfenlehrerin Elisa Mediero freut sich mit den Musikschülerinnen Floriell Wilke und Marlene Schulz (von rechts).

Von Gislinde Redepenning