Zwenkau

Am Sonnabend hat Kleindalzig noch rund um den Dorfteich gefeiert, am Montagabend kurz vor 21 Uhr war das Dorf in Aufruhr. Das Unwetter, das zuvor mit Gewittern und Starkregen über weiten Teilen Sachsens gewütet und die Feuerwehren in höchste Alarmbereitschaft versetzt hatte, verursachte auch im Zwenkauer Ortsteil einen Brand. Das Nebengebäude eines Vierseithofes ging durch einen Blitzeinschlag in Flammen auf. Mehrere Hühner sind nach Angaben der Polizei verendet, schwerer verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Feuerwehren aus der Region helfen mit

Die ersten Einsatzkräfte, die gegen 20.55 Uhr eingetroffen waren, forderten unverzüglich Verstärkung an. Letztendlich waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Zwenkau, Großdalzig, Zitzschen, Rüssen-Kleinstorkwitz, Pegau und Groitzsch vor Ort. Zu retten war jedoch nichts mehr. Die schnelle Reaktion der Kameraden und ihr beherztes Eingreifen haben allerdings das Übergreifen der lodernden Flammen auf ein benachbartes Gebäude verhindert. Das Feuerwehrtechnische Zentrum war mit dem Gerätewagen Atemschutz vor Ort, um gebrauchte Atemschutztechnik auszutauschen.

Polizistin wird verletzt

Nach Polizeiangaben hatten Kameraden der Feuerwehr und Polizisten vor Beginn der Löscharbeiten die beiden wild im Hof umher laufenden Pferde eingefangen, um sie in einem angrenzenden Stall in Sicherheit zu bringen. Eine Polizistin, die dabei half, zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Sie wurde ambulant medizinisch versorgt. Helfer haben außerdem Brandlasten wie Stroh entfernt. Die Löscharbeiten haben noch bis in die Morgenstunden hinein angedauert. Die Inhaberin (38) des Hofes konnte den Sachschaden bislang noch nicht beziffern.

Von Gislinde Redepenning