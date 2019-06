Leipzig/Zwenkau

„Uns gehen die Optionen aus“: Forstdirektor Andreas Padberg vom Forstbezirk spricht inzwischen von „bedrohlichen Ausmaßen“: Die Rußrindenkrankheit habe Hunderte von Ahornbäume – Einzelexemplare wie auch ganze Waldbestände – befallen. Besonders stark geschädigt sei das Eichholz bei Zwenkau, wo eigentlich alle Ahorne betroffen seien, so Padberg. Das Eichholz besteht aus rund einem Drittel aus dieser Baumart. Schlimm sei es dort vor allem, weil auch die Eschen durch das Triebsterben stark geschädigt seien. Die Eschen stellen die zweite der drei Hauptbaumarten im Eichholz. Lediglich den Eichen dort gehe es gut, so Padberg. „Aber wir wollen ja auch keine Eichenmonokultur dort.“

Stark seien die Schäden auch im Landeswald in der Nordwestaue zwischen Leipzig und Schkeuditz, so der Forstdirektor. Hier waren nach dem Ulmensterben vor einigen Jahren freigewordene Flächen mit Ahornen zugewachsen – die nun wiederum umzufallen drohten. Da die Krankheit über Sporen und den Wind verteilt wird, ist davon auszugehen, dass auch die Leipziger Bestände im Auwald nebenan – und in Windrichtung – stark betroffen sind.

Extreme Trockenheit setzt Bäumen zu

Der extrem trockene und zudem heiße Sommer 2018 habe alle Bäume unter akuten Wasserstress gesetzt. Das habe die Verbreitung des Pilzes und den Ausbruch der Erkrankung an bereits geschwächten Ahorn-Bäumen begünstigt, so der Staatsbetrieb Sachsenforst in einer Erklärung.

Betroffene Bäume würden innerhalb eines oder mehrerer Jahre absterben, so die Forstverwaltung. Charakteristisch seien erst grüne bis blaue Flecken im Holzkörper. Nach dem Absterben blättere die Borke an der Stammbasis ab, wobei ein schwarzer rußartiger Belag auf dem Holz sichtbar werde auf dem sich die Sporen befinden, die bei Kontakt Allergien auslösen können. In Leipzig waren deshalb bereits befallene Bäume an Schulen gefällt worden. Nach dem Absterben der Bäume nehme die Standfestigkeit rapide ab und die Beseitigung der betroffenen Bäume könne wegen der Verkehrssicherungspflicht notwendig werden, so Padberg. Kontrollen fänden derzeit in allen Waldgebieten des Forstbezirkes statt, vorzugsweise entlang öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

„Uns gehen langsam die Optionen aus“

Waldbesucher seien in der Regel nicht gefährdet.

Nach dem Ulmensterben, dem Eschentriebsterben und dem seit letztem Jahr verstärkt auftretenden Eschenborkenkäfer sei das Ahornsterben für die Förster ein Trauerspiel, meint Padberg. Wieder eine Charakterbaumart der Hartholzaue, die regional im Artenspektrum zurückgeht – zumindest in den nächsten Jahren. „Uns gehen langsam die Optionen aus." Mit forstlichen Maßnahmen, z.B. dem Pflanzen oder Säen von Eichen könnten die Lebensräume zwar weitgehend erhalten bleiben. „Dennoch hoffen wir bei hoffentlich günstiger Witterung langfristig auf eine Trendumkehr, um ein breites Artenspektrum in unserem Waldökosystemen zu erhalten und auch natürlich verjüngen zu können“, so der Forstdirektior. In den nächsten Tagen ist allerdings eher heißes, trockenes Wetter angesagt.

