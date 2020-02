Narren regieren drei tolle Tage lang im Kulturkino

Zwenkau

Drei tolle Tage lang hatten im Kulturkino Zwenkau die Faschingsfreunde das Sagen. Während die Erwachsenen am Freitag und am lange vorher ausverkauften Samstag feucht-fröhlich feierten, trafen sich kleine Prinzessinnen, Piraten und Pharaonen am Sonntag zum traditionellen Kinderfasching.

„Wir haben wieder ein tolles buntes Programm mit Büttenreden, Musik und Tanz auf die Beine gestellt“, freute sich Julia Lorenz. Auch ein Kostümwettbewerb war ausgeschrieben. Gewonnen haben zwei Schachfiguren – Pferd und Turm bekamen den meisten Beifall. Die Macher und viele Helfer hinter dem Spaß sind zum großen Teil in zwei Vereinen aktiv. Jörg Winkler, beim VfB Zwenkau für die Organisation von Veranstaltungen zuständig, hatte den Hut auf. Norman Braunschweig, Schatzmeister beim VfB und für die Freien Wähler im Stadtrat, stand an der Bar.

Viel Applaus bekamen die Tanzgruppen der SG Blau-Weiß Zwenkau für ihre Choreographien. DJ Marcel Saupe sorgte an allen drei Tagen für Party-Stimmung.

Langeweile war am Sonntag ein Fremdwort. Anke Frühauf scharte die Kinder um sich und begeisterte mit gemeinsamen Liedern, Tänzen und Spielen, die dem Nachwuchs mindestens so viel Spaß machten, wie die Pfannkuchen- und Wiener-Polonaise. Für die kulinarische Verpflegung des närrischen Nachwuchses war das Schützenhaus Zwenkau verantwortlich.

Von Gislinde Redepenning