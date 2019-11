Neu in Zwenkau: Platz für 91 Kinder in Kita mit Seeblick

Zwenkau

Kinder und Eltern hatten bereits letzte Woche bei einem Schnuppertag die Gelegenheit, ihre neue Kita am Wiesengrund im Pulvermühlenweg zu erobern. Die Resonanz war durchweg positiv. Am gestrigen Donnerstag war die feierliche Eröffnung mit Vertretern der beteiligten Behörden, der Stadt und zahlreichen Gästen.

Top-Lage zwischen Eichholz und See

Hell, großzügig und klar strukturiert sind die Räume auf rund 2000 Quadratmetern und zwei Etagen gestaltet. Von der oberen eröffnet sich zwischen den Baumwipfeln der Blick auf den Zwenkauer See – die Kita besticht durch eine Top-Lage zwischen Wald und Wasser. Dass sie aus Modulen entstanden ist, hatte im Vorfeld für Ablehnung und Wirbel gesorgt, sträubten sich doch bei so manchem Kritiker allein bei dem Ausdruck „Containerbauweise“ die Haare. Johannes Pfeifer von der Firma „Losberger Modular Systems“ erklärt die Vorteile: „Die Module werden auf unserem Gelände in Mannheim vorproduziert. Im Rohbau entsteht eine Stahlkonstruktion, die von den Trockenbauern ausgestaltet wird – bis nichts mehr an Container erinnert.“

Brandschutz-Auflagen werden übererfüllt

Das geht normalerweise zügig. „Im Regelfall benötigen wir ein Zeitfenster von drei Monaten“, so Pfeifer. Verzögerungen brachten beim Bau in Zwenkau zum einen die Untersuchung des Baugrunds, weil das Grundstück früher als Deponie gedient hatte, als auch die Auflagen des Brandschutzes. „Wir waren lange mit der Landesdirektion Sachsen im Gespräch und haben entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen“, erklärte Pfeifer. Man habe in vielen Bundesländern für Schulen und Kindergärten gebaut, die Anforderungen seien überall anders. In Zwenkau sei die Abnahme letztendlich zu aller Zufriedenheit verlaufen, die Auflagen würden sogar „übererfüllt“. Jetzt sei alles schick. Im Mai dieses Jahres konnten die Arbeiten endlich mit rund einem Jahr Verzögerung losgehen. Bis zum Jahresende sollen auch die Außenanlagen des 2,3-Millionen-Euro-Projekts fertig sein.

Aufatmen in der Verwaltung

Nach dem musikalischen Auftakt mit Liedern der Knirpse fand Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) als Bauherr klare Worte zum „holprigen Weg“, was Finanzierung und Genehmigungen angeht. „Das Landratsamt hat den Leidensweg mit uns beschritten“, seufzte Schulz. „Es ist offenbar schwierig, mit Vorschriften umzugehen, wenn man etwas anderes als den Standard plant.“ Positiv hob er hervor, dass die Firma Losberger vor Ort zahlreiche regionale Handwerker verpflichtet hat. Sein Dank galt den engagierten Mitgliedern seiner Verwaltung. Die Bau-Verzögerung hatte einigen, darunter Katja Händler, schlaflose Nächte bereitet. Derzeit werden 34 Kinder betreut. Die Zahl steige sukzessive, so Schulz. Statt der ursprünglich geplanten 72 könne man künftig sogar 91 Kinder unterbringen.

Und die würden sehr gut betreut, versprach Geschäftsführer Lutz Stephan vom Träger Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental, der sich schon beim Rundgang am Freitag begeistert gezeigt hatte. „Sie dürfen darauf vertrauen, dass wir das als Träger von rund 60 Kitas können.“ Er bescheinigte dem Domizil „Herz, Farben, Licht und viele Details, die Kinder sicher gerne annehmen“.

Von Gislinde Redepenning