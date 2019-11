Neubau für 15 Familien in Markkleeberg

Markkleeberg

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg (WBG) errichtet derzeit seit vielen Jahren wieder ein Mehrfamilienhaus komplett neu. In der Straße Am Volksgut 39 entstehen moderne Domizile für 15 Familien. Am Mittwoch wurde Richtfest gefeiert.

Nach vielen Jahren baut die WBG wieder neu

Ein Jahr nach Erteilung der Baugenehmigung sei man einen Meilenstein vorangekommen, erklärte Jana Thomas, WBG-Geschäftsführerin. Alle Arbeiten seien bisher reibungslos verlaufen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach großen Wohnungen für Familien habe man sich entschlossen, nach 1996 – damals entstand eine Lückenbebauung – erstmals wieder einen neuen Mehrgeschosser zu errichten.

Grund dafür ist die anhaltend hohe Nachfrage nach familiengerechtem Wohnraum. Der Viergeschosser mit einem ausgebauten Mansardendach enthält 15 Wohnungen, darunter drei Dreiraumwohnungen. Die restlichen Vier- und Fünfraumrefugien sind allesamt deutlich über 110 Quadratmeter groß. Zwei Einheiten im Erdgeschoss sind mit einem Rollstuhl uneingeschränkt nutzbar, alle sind barrierefrei erreichbar.

Anfragen kommen schon jetzt

Dass der Bedarf da ist, zeigen nicht nur die zahlreichen Anfragen, die schon jetzt eingehen. Vermietet werde jedoch erst ab Mitte nächsten Jahres, so Thomas. „Hier entstehen Top-Familienwohnungen, die gehen weg wie warme Semmeln“, bestätigt Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Er dankte dem Aufsichtsrat der WBG für die Beschlussfassungen. Man habe sich bereits vor zwei bis drei Jahren darüber verständigt, künftig in den Geschosswohnungsbau zu investieren. „Während der private Markt sehr teuer baut, müssen wir als städtisches Unternehmen auf die Bedürfnisse breiter Schichten der Bevölkerung reagieren und unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden“, so der OBM. So investiere man beispielsweise auch in die Sanierung der Wasserturmsiedlung mit Wohnungen zu vergleichsweise günstigen Preisen.

Thomas versenkt Nagel mit kräftigen Schlägen

Geschäftsführerin Jana Thomas und Zimmermann Hartmut Bohne haben vor der großen Kulisse aller am Bau beteiligten Gewerke gemeinsam das Baugerüst erklommen. Während Bohne unter den wehenden Bändern des Richtkranzes nach dem obligatorischen Richtspruch das Sektglas an der Hauswand zerschellen ließ, musste Thomas sich noch bis in die Dachschrägen vorpirschen, um als Bauherrin den symbolischen Nagel einzuschlagen. Sie dankte allen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WBG und auch

Jana Thomas und Hartmut Bohne beim obigatorischen Richtspruch vom Baugerüst. Quelle: KEMPNER

Architektin Juliane Kirsten der S&P Sahlmann GmbH Leipzig für ihre Kreativität und Beharrlichkeit.

Die Fertigstellung des Neubaus für 4,8 Millionen Euro mit einer Gesamtwohnfläche von 1767 Quadratmetern ist für Ende 2020 geplant. Im Außenbereich werden noch 19 Stellplätze geschaffen, davon zwei behindertengerecht.

Nächstes Projekt der WBG sind 80 Wohneinheiten, die in der Sonnesiedlung im Bereich des Servicewohnens für Senioren entstehen sollen. Ende 2020 will man damit beginnen, 2022 fertig sein.

Von Gislinde Redepenning