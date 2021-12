Das Grundstück in Hanglage mit Seeblick ist bereits geebnet: Der Stadtrat Zwenkau genehmigte jetzt weitere Planungen für das 7,7 Millionen-Vorhaben der neuen Kita an der Harthweide.

Auf drei Etagen viel Platz für Kinder: So sieht der Entwurf der künftigen Kita an der Harthweide in Zwenkau aus. Quelle: Grafik: Architekturbüro HSP