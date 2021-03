Leipzig/Markkleeberg

Das Kinderhospiz Bärenherz im Kees’schen Park in Markkleeberg hat seine Angebotspalette erweitert. Seit diesem Jahr gehört die Koordinierungs-, Beratungs- und Kontaktstelle Südlicht für Familien mit chronisch kranken oder behinderten Kindern und Jugendlichen zur Bärenherz-Familie und stellt somit eine weitere Anlaufstelle für Eltern dar.

Beratung für Eltern und Fachkräfte

Das für Betroffene kostenlose Beratungsangebot ist ausdrücklich nicht nur Familien mit unheilbar erkrankten oder behinderten Kindern und Jugendlichen vorbehalten. Es umfasst sozialrechtliche Themen und psychosoziale Begleitung. Zusätzlich werden Beratungen und Infoveranstaltungen für Fachkräfte angeboten.

Erreichbar ist Südlicht im Haus ohne Barrieren in der Friedrich-Ebert-Straße 77 in Leipzig, telefonisch unter 0341 30 690 931 oder per E-Mail an suedlicht-leipzig@baerenherz.de. Präsenzzeiten sind dienstags von 8.30 bis 15 Uhr und donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Absprache.

Einziges stationäres Kinderhospiz in Sachsen

Die Stiftung Bärenherz hat in den vergangenen 18 Jahren eine zentrale Rolle bei der Betreuung von Familien mit unheilbar erkrankten Kindern eingenommen. Aufgrund der anerkannten fachlichen Qualifikation und der liebevollen Begleitung erhöhte sich die Nachfrage stetig, was bereits 2018 eine bauliche Erweiterung am Standort im Kees‘schen Park nötig machte. Die Unterstützungsmöglichkeiten durch Bärenherz werden kontinuierlich und bedarfsorientiert erweitert, um Betroffenen ein umfassendes Netz an Hilfe und Begleitung zu bieten. Zum einzigen stationären Kinderhospiz in Sachsen gehört auch der angegliederte ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst – und nun die Beratungsstelle Südlicht.

Von Gislinde Redepenning