Neue Bäume für Pflaumenallee in Dreiskau-Muckern

Großpösna

Die Zukunft der alten Pflaumenallee im Großpösnaer Ortsteil Dreiskau-Muckern ist durch eine erste Pflanzaktion gesichert. Ein gutes Dutzend Bürgerinnen und Bürger war am Sonntagvormittag gekommen, um neue Pflaumenbäumchen in die Erde zu setzen.

Erschrocken durch die Allee gelaufen

Doch eigentlich begann die Zukunft der Allee nicht erst bei windigem Frühlingswetter am 20. März 2022, sondern bereits zwei Jahre zuvor: Es war im trockenen, heißen Sommer 2020, als Susann Christoph durch die Allee lief und erschrak: „Die Bäume sahen kümmerlich aus“, erinnerte sich die Gemeinderätin von Bündnis 90/Die Grünen. „Tun wir nichts, sterben die Bäume ab. Es muss etwas passieren.“ Gedacht, getan. „Ich habe einen Antrag zur Konzeptförderung an die Sächsische Landesstiftung für Naturschutz und Umwelt gestellt. Die Behörde gab grünes Licht: Die über 60 Jahre alte Pflaumenallee kann erhalten werden!“

Neben Bürgerinnen und Bürgern aus Dreiskau-Muckern, dem Großpösnaer Uferleben-Verein und Axel Weinert von der Naturschutzstation Partheland wurden auch Naturbegeisterte aus Rötha mit ins Boot geholt. Denn die etwas mehr als ein Kilometer lange Baumstraße verbindet Dreiskau-Muckern mit dem Röthaer Ortsteil Pötzschau – zu einem Drittel liegt sie auf Großpösnaer, zu zwei Dritteln auf Röthaer Gebiet.

In Wiedemar fündig geworden

Praktisch vorbereitet wurde das gemeindeübergreifende Projekt bei Wind und Wetter im Februar: Jungbäume, die schon verwurzelt waren, mussten freigeschnitten werden, Totholz wurde zu Benjeshecken aufgeschichtet. Hier, so hoffen die Naturschützer, entsteht vielleicht ein Biotop – ein Lebensraum für Insekten, Vögel und kleine Säugetiere. Platz für die neuen Bäume war nun zwischen den alten. Doch fast hätte eine ungewollte Überraschung die Naturbegeisterung gebremst: Auf die Schnelle waren die Pflaumenbäume nämlich nicht zu beschaffen. Eine Wiedemarer Baumschule wurde zur Rettung. Am Freitag hoben Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes die Pflanzlöcher noch rechtzeitig aus: Die Gruppe um Susann Christoph konnte loslegen. Groß war deren Freude, als sich am Sonntag noch weitere Unterstützer einstellten. „Uns geht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, sagte die 44-jährige Gemeinderätin. „Gerade in dieser Zeit, wo viele den Kopf mit anderem voll haben. Unser Projekt soll auch als Hoffnungsschimmer verstanden werden: Ganz nach dem Luther zugeschrieben Spruch: ‚Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.‘“

Ob nun Apfel- oder Pflaumenbäumchen: Die letzte Pflanzaktion soll das nicht gewesen sein. Mindestens 20 neue Bäume kommen noch hinzu: „Wir pflanzen für die Zukunft“, sagte Susann Christoph.

Von Ingrid Hildebrandt