Neue Bilder voller „Lebensfreude“ in Markkleebergs Mitte

Markkleeberg

Lebensfreude contra Dauerregen: Das Kunstwinkelfest mit Musik, zahlreichen Ausstellern und Gastronomen erlebte am Sonnabend seine zweite Auflage – und das bei denkbar schlechten Bedingungen. Denn die interessierten Markkleeberger standen bei der Enthüllung der 24 neuen Kunstmosaike an der Giebelwand Rathaus-/Ecke Südstraße unter Regenschirmen, derweil es vom Himmel aus Kannen goss. Die Arbeiten stammen von etlichen Kunstbegeisterten, darunter auch Schüler.

Enthüllung mit Mühe und Not

Unter dem Motto „ Lebensfreude“ waren die Ideen auf die 80 mal 80 Zentimeter großen Aluminiumplatte gebracht worden. Wie einst bei der Premiere waren die Arbeiten auch diesmal verhüllt – die Freigabe startete nach einem Countdown. Initiatorin Kerstin Kaiser und Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) hatten ihre liebe Mühe und Not, das klatschnasse Tuch von den farbenfrohen Mosaiken zu ziehen.

Interviews mit Mitwirkenden

Im Gespräch mit den SecondRadio-Moderatoren Angie Pörsch und Norman Landgraf stellten einige Mitwirkende ihre kleinen Kunstwerke vor. Tierisch gut drauf: der mächtige Elefant von Ulrike Scholz, der vergnügt auf einem kleinen Ball balanciert und souverän die „Leichtigkeit des Seins“ präsentiert. Fröhlich und munter krabbelt auch der Maikäfer von Finn Alter durch die Landschaft. Voller Lebensfreude breiten zwei Vögel auf dem Bild von Christine Herold-Knapp ihre Schwingen aus. „Tanzt!“ nennt Bettina Naumann enthusiastisch ihre Darstellung von Tanzenden in Zeiten des Abstand-Haltens. Tanzen bildet die Sinne, weiß Petra Klausnitzer. Und auch Mona Morl malt einen dynamischen Tanz als Ausdruck von „ Lebensfreude“.

Jüngste Teilnehmerin mit „Farbschlag“

„Frühlingserwachen“, „Sommertag“, „Himmelsglück“ oder „ Lebensfreude am Cossi“ – wie Natur Lebensfreude schafft, zeigen gleich mehrere Hobbymaler. Ein Regenbogen als Glücksbringer schmückt das Bild des Familienzentrums Lichtblick. Markkleebergs schwäbische Partnerstadt Neusäß hat die Impression eines „Sommertags“ des Augsburger Künstlers Klaus Konze beigesteuert.

Ein Grund zur Freude ist für Ursula Bückner die Fahrradkirche in Zöbigker. „Die Glocke kommt nach Hause“ nennt sie ihr Werk. Tja, wer radelt denn da samt Kopfschmuck aus Federn vor der Fahrradkirche? Ein Indianer? „Ein Kokopelli“, klärt Gislinde Redepenning auf. Aufgefallen sei ihr die mythische Figur der Ur-Indianer bei ihren Mountainbike-Touren durch Kalifornien, Utah und Arizona. Dort begegne man dem Glückssymbol überall. Eine Hommage an die preisgekrönte Dichterin Helga M. Novak ist das Porträt von Sylvia Gerlach und Christiane Otto. Helga M. Novak habe zeitweise bei Rita Jorek in Markkleeberg gewohnt, erzählen die beiden Gedok-Künstlerinnen (Gedok: Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnenvereine). Die zwölfjährige Malin Zander ist mit ihrem Bild „Farbschlag“ die jüngste Teilnehmerin.

Würdigung für van Gogh

Zum Nachdenken regt auch die Arbeit „One world one future“ von Kai Schulze an, der einen Eisbären auf einer immer kleiner werdenden Eisscholle zeigt. Gewürdigt wird auch Vincent van Gogh: Anja Hermann zeigt sein „Café bei Nacht“ ganz ohne Menschen und erinnert damit an die leeren Straßen und Plätze in Corona-Zeiten.

Von Ingrid Hildebrandt