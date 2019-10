Neue Bilderwelten in der Lehmhausgalerie Zwenkau

Zwenkau/Markranstädt

„ Bilderwelten“ heißt die aktuelle Ausstellung in der Zwenkauer Lehmhaus-Galerie. Anlässlich der Vernissage am Sonnabend drängten sich die Besucher um den Markranstädter Künstler Jörn Schenker und Anna Weihrauch. Die Schülerin des Wiprecht-Gymnasiums Groitzsch hat mit der Gitarre und Titeln von Tim Benzko stimmungsvoll den musikalischen Auftakt gestaltet.

Schenker malt bunt und jung

Jörn Schenker war mehrfach bei den traditionellen Weihnachtsschauen vertreten – Galeristin Catherine Scholz wollte ihn jedoch schon längst in einer Einzelausstellung präsentieren. „Gleich mehrere Besucher waren total verblüfft, dass der Künstler kein ganz junger Mann mehr ist, sondern immerhin Jahrgang 1944“, verriet sie. Denn Schenker treibt es bunt und widerlegt gleich mehrere hartnäckige Klischees über die Generation in der zweiten Lebenshälfte. Er malt farbenfroh, lebendig und frisch. Und er ist tatsächlich ein „Silver Surfer“, der nicht nur regelmäßig im Internet unterwegs ist, sondern den Computer und ein Malprogramm sogar in sein Schaffen einbezieht und gegen den Bleistift tauscht. „Ein tolles Hilfsmittel, um Skizzen zu erstellen“, findet er.

Blüten gedeihen prächtig im Bild

Realität und Abstraktion – zwischen diesen beiden Polen und in der Kombination sieht er seine Möglichkeiten der Gestaltung. Seine Mohnblüten muten natürlich an, seine Veilchen gedeihen prächtig, seine originalgetreuen Hagebutten quellen in Rot und Grün üppig und plastisch aus stilisierten Vasen. Doch die sind lediglich anhand der Silhouetten auszumachen.

Jörn Schenker mag es bunt. Vasen gehören zu seinen Lieblingsmotiven. Er hat sie alle zu Hause stehen. Quelle: Christian Modla

Vasen, die meisten bunt und bauchig, beherrschen in den verschiedensten Kombinationen viele seiner Stillleben. „Ich habe einmal eine Ausstellung mit Bildern eines spanischen Künstlers gesehen, der ausschließlich Vasen gemalt hat, das hat mich fasziniert“, erklärt Schenker. Also zog er los und besorgte sich ebenfalls Dutzende. „Alle Vasen, die in meinen Bildern zu sehen sind, habe ich auch Zuhause“, betont er.

Serien zur Annäherung an Bildidee

Großen Spaß macht es ihm, in Serien zu arbeiten oder Worte und Texte in seine Werke einzuarbeiten. Die Buchstaben benutzt er als Bildmotiv. Manchmal umrahmen sie einen Gegenstand wie ein Passepartout. Es lohnt jedenfalls, nachzulesen. Die Serien benötigt er, um sich einer Idee anzunähern, oft reicht ihm ein Bild nicht aus. Gerne sieht er seine Serienmotive auch in einer langen Reihe an einer Wand hängen. Doch das passe nicht zur Philosophie der Lehmhaus-Galerie mit ihren räumlichen Möglichkeiten.

Onkel Jörn im Internet

Ein größerer Auszug aus seinem Repertoire ist im Internet zu finden. Wer nach Jörn Schenker googelt, stößt schnell auf eine Seite über „Onkel Jörn“. Das sei „kein Künstlername, sondern der Name des Künstlers, genauer gesagt unser Onkel“, wird da erklärt. „Wir bewundern seine Arbeiten, deshalb ist es uns eine besondere Freude, seine Bilder auf diesen Seiten zu vorzustellen“, heißt es weiter. „Fotokünstler Ralf Ginter ist mein Neffe, er hat das für mich eingerichtet“, erklärt Schenker.

Aktiv im Kunstverein Remshalden

Jörn Schenker wurde 1944 im rumänischen Hermannstadt geboren, studierte Kunstpädagogik und arbeitete im Schuldienst. 1978 kam er nach Deutschland und lebte bis 2013 in Baden Württemberg. Dort war er als Kunstpädagoge in der Diakonie Stetten tätig. Seit 2013 befindet sich sein neuer Lebensmittelpunkt in Markranstädt – er zog seiner Tochter nach. Seine Kontakte zum Kunstverein Remshalden in der Nähe von Stuttgart, dessen Gründungsmitglied er ist, bestehen nach wie vor. So nimmt er an den Jahresausstellungen mit wechselnden Aufgabenstellungen teil. „Am Gardasee“ nennt er ein Bild, das er zum Thema Begegnungen gemalt hat und das jetzt in Zwenkau zu sehen ist. Ein Hund beobachtet drei Katzen – lebensechte Skulpturen auf Sockeln, die den auf dem Boden liegenden Vierbeiner scheinbar mustern. Im Hintergrund der See, Zypressen auf sanften Hügeln. Derzeit arbeitet Jörn Schenker an seinen Beiträgen für die nächste Ausstellung in Remshalden mit der Überschrift „Metamorphosen“ im November.

Die Ausstellung in der Lehmhaus Galerie ist noch bis zum 23. November von Donnerstag bis Samstag jeweils 14 bis 18 Uhr zu sehen.

Von Gislinde Redepenning