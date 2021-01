Markkleeberg/Großpösna

In Zeiten des Corona-Lockdowns ist die Jagd ein triftiger Grund, das Haus zu verlassen. Vor allem Maßnahmen zur Bekämpfung und Prävention der Afrikanischen Schweinepest sind ausdrücklich gestattet. Unter strengen Auflagen dürfen sogar Drückjagden durchgeführt werden – wie diese Woche im Oberholz bei Großpösna und auf der Neuen Harth. Im Oberholz wurden 22 Schwarzkittel erlegt, auf der Harth immerhin neun.

Maximal zu fünft auf der Pirsch

Im Einsatz waren 60 Jäger, rund 25 Treiber und etwa 20 Hundeführer – in den Arealen der Blauwald GmbH und des Sachsenforstes, der im letzten Jahr die Bejagung im Kommunalwald von Markkleeberg übernommen hat. Die Jäger begaben sich in kleinen Gruppen von maximal fünf Menschen auf die Pirsch, jeder Gruppenführer übernahm quasi die Aufgaben des Jagdleiters. „Es treffen sich nur so viele wie unbedingt nötig“, betonte Forstdirektor Andreas Padberg. „Wir sind uns unserer großen Verantwortung bewusst.“ Alle trugen einen Mund-Nase-Schutz.

Der organisatorische Aufwand, der administrative Vorlauf und die Einteilung der Gruppen waren unter Pandemie-Bedingungen enorm. Der traditionelle Abschluss einer Gesellschaftsjagd entfiel. „Auf das von mir geschätzte Brauchtum wie die Ehrerbietung der Weidmänner dem erlegten Tier gegenüber mussten wir leider verzichten“, bedauerte Padberg. So wurden auch keine Strecken gelegt. Und die Jagdhörner blieben stumm.

Die Afrikanische Schweinepest im Blick

Das Ergebnis der Jagd stimmte nicht ganz zufrieden. „Es lief sehr gut an, aber ich hätte mir einen größeren Anteil an Schwarzwild gewünscht“, resümierte Padberg nach einem Tag mit widrigen Witterungsbedingungen auf der Neuen Harth, die Schnee und Regen brachten. 38 Tiere wurden am Dienstag erlegt, darunter 29 Stücke Rehwild und neun Schwarzkittel. Im Oberholz hieß die Bilanz einen Tag zuvor bei idealen Bedingungen: 46 Stücke Wild erlegt, darunter 22 Wildschweine.

Die wilden Schweine sollen im Kampf gegen die längst in Sachsen angekommene Afrikanische Schweinepest (ASP) vermehrt geschossen werden, um eine weitere Verbreitung der Seuche zu verhindern. Die Markkleeberger, deren Gärten in jüngster Vergangenheit von ganzen Rotten von Wildschweinen umgegraben wurden, interessiert deren Dezimierung schon aus Gründen der Sicherheit.

57 Schwarzkittel im Stadtwald erlegt

Das im April 2020 vom Stadtrat genehmigte Konzept, dem Sachsenforst die Regie für die Bejagung im kommunalen Wald zu übertragen, zeigt durchaus Wirkung. „Im aktuellen Jagdjahr, das am 1. April 2020 begann, wurden bis jetzt 110 Wildschweine erlegt; davon allein 57 im Stadtwald. Das ist Rekord“, berichtete Padberg. Auch die Stadtverwaltung bestätigt, dass die Zahl der Beschwerden wegen der Wildschweinplage deutlich nachgelassen habe.

Rehe scharf auf „Lieblingspraline“

Auch der Rehwild-Bestand muss kontrolliert werden, um auf dem ehemaligen Kippengelände junge Bäume vor Verbiss zu schützen. „Als Förster und Waldbesitzer sind wird nicht unglücklich über den Rehwildanteil“, sagte der Forstdirektor. Gerade auf der Neuen Harth seien bis 2016 viele Bäume den Vernässungs- und Sturmschäden sowie der Staunässe zum Opfer gefallen. Hinzu kamen und kommen massive Verluste durch gefräßige Borkenkäfer, die sich in unzählige Stämme gebohrt haben. In den trockenen Dürresommern hatten sie ein leichtes Spiel mit dem geschwächten Wald.

„Wir setzen stark auf die Elemente der Naturverjüngung und versuchen, jeden jungen Baum über die Gratiskräfte der Natur zu erhalten“, sagte Padberg. Deshalb seien in den zurückliegenden Monaten Pappeln überall dort gefällt worden, wo sie mit ihrem schattigen Schirm das Wachstum der wertvollen, weil robusteren Eichen behinderten. Vor allem der fürs Höhenwachstum verantwortliche Terminaltrieb hat es den Rehen angetan. Er sei die „Lieblingspraline in einer großen Schokoladenauswahl“ und werde von den Feinschmeckern gern verbissen.

Von Gislinde Redepenning