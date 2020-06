Großpösna

Um einen Beschluss ging es noch nicht, wohl aber um eine Entscheidung. Diplom-Ingenieurin Stefanie Koepsell vom Leipziger Ingenieurbüro für Energieeffizientes Bauen und Wohnen informierte Großpösnas Gemeinderäte in deren jüngsten Sitzung über zwei Varianten für die Beheizung der geplanten neuen Kindertagesstätte „Wirbelwind“. Zur Auswahl standen zum einen der Anschluss an das mit Gas betriebene Wärmenetz des Pösnaparks mit teilweise konventioneller Kühlung und unter Einbeziehung einer Photovoltaik-Anlage. Zum anderen wurde die Nutzung von Erdwärme mittels einer Sole-Wärmepumpe inklusive passiver Kühlung untersucht. Dazu hatte Koepsell für beide Varianten die jeweiligen Vor- und Nachteile, auch bezüglich der CO2-Bilanz, sowie die Anschaffungs- und Betriebskosten gegenübergestellt.

Ohne fossile Brennstoffe

Beide Varianten seien umsetzbar und würden die Anforderungen der Energieeinsparverordnung erfüllen, sagte Koepsell. Am Ende aber hatte die Erdwärme in den meisten Kategorien die Nase vorn. Lediglich bei der Höhe der Anschaffungsinvestition lag diese Variante mit voraussichtlich rund 160 000 Euro fast doppelt so hoch wie die Technik für den Anschluss an das Gaswärmenetz. Dafür gibt es für die Erdwärme-Variante keine CO2-Besteuerung. Und nach 15 Jahren kehrt sich das Kostenverhältnis für die Erdwärme ins Positive, sie ist rund 18 000 Euro günstiger. Außerdem erfülle die Gemeinde mit der Vermeidung fossiler Brennstoffe ihre Vorbildfunktion. In einer von Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) durchgeführten Abstimmung votierte ein Mehrheit der Räte für die Erdwärme-Anlage.

Diskussion um Beschattung

Wie es sonst mit der Planung für den Neubau bisher weiterging, darüber hatte Hauke Herberg vom Leipziger Architekten- und Landschaftsarchitektenbüro „quartier vier – Herberg/Siebeck/Wortelkamp“ informiert. Es werde intensiv daran gearbeitet, dass dieses Jahr mit dem Bau begonnen werden kann. Für zahlreiche Nachfragen sorgte im Gemeinderat die geplante offene Wasserhaltung, mit der Starkregen zunächst in einer Mulde aufgefangen wird. Ein Sumpf solle aber nicht entstehen. Und die Ableitung des Wassers in den Dorfteich sei nicht erlaubt, sagte Herberg auf Nachfrage von Heinz Schreiber ( FDP). Auf Kritik stieß die Tatsache, dass bisher für die südliche Fensterfront des Neubaus keine Beschattungsanlage vorgesehen ist. Da helfe im Sommer auch keine passive Kühlung, hieß es. Die Planer hatten versucht, architektonisch ohne Beschattung auszukommen, da sie in Kitas meist nie dauerhaft funktioniere und einen hohen Wartungsaufwand mit sich bringe, sagte Herberg. Lantzsch regte an, zumindest die Vorrichtungen für eine mögliche Nachrüstung der Beschattung mit in die Fassade zu integrieren.

Von Olaf Barth