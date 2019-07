Zwenkau/Leipzig

Die neuen Stargäste des Nickelodeon-Areals im Freizeitpark Belantis wurden am Donnerstag von den Kindern die Zwenkauer Kita Pirateninsel begrüßt. Die Mädchen und Jungen durften Marshall, Chase und Skye in Empfang nehmen, die Helfer auf vier Pfoten der stets hilfsbereiten „Paw Patrol“. Klar, der Nachwuchs kennt die Hundewelpen auf Rettungsmission aus der Kinderserie.

Hundewelpen ergänzen Reigen der Nickelodeon-Stars

Dalmatiner Marshall kann nicht still sitzen, ist schnell aufgeregt und deshalb auch der Tollpatsch. „Alles okay“, ist sein Lieblingsspruch. Schäferhund Chase ist mit Polizeiauto und Megafon der geborene Anführer. Er steckt seine Schnauze tief in alle Probleme. Nur auf Katzen und Federn reagiert er allergisch. Skye heißt eine furchtlose und kluge Mischung aus Cockerspaniel und Pudel. Sie liebt es, in ihrem Hubschrauber zu fliegen oder mit den Flügeln aus ihrem Rucksack. Sie probiert alles mit einer Rolle rückwärts, Eleganz und einem Lächeln.

Das Trio ergänzt die Figuren Sponge Bob, Seestern Patrick und die Teenage Mutant Ninja Turtles, die morgens und am Nachmittag auf dem Schlossplatz und zur Mittagszeit an der Küste im Land der Grafen auf die kleinen und großen Fans warten. Die genauen Showzeiten der Charaktere variieren und sind den Aushängen im Park zu entnehmen.

Von Gislinde Redepenning