Neuer Film: Schauspielerin Sophie Pfennigstorf als Fußballscoutin im ZDF

Leipzig

Während viele Schauspielerinnen und Schauspieler in der Corona-Zeit arbeitslos zu Hause saßen, hatte Sophie Pfennigstorf durchweg zu tun. Sie drehte in Österreich, in Italien, in Istrien, teils mehrere Wochen lang. „Ich hatte nie wirklich Zeit für Sorgen und Existenzängste“, erzählt die in Leipzig geborene Schauspielerin, die mittlerweile in Berlin wohnt. Sie hat viel gearbeitet, um dort anzukommen, wo sie jetzt steht: noch kein allzu bekanntes Gesicht in der Fernsehlandschaft, aber auf dem besten Weg dorthin. Die 32-Jährige taucht regelmäßig in Spielfilmen und Serien auf. Erst kürzlich drehte sie für die „Bergretter“ in der Ramsau. Im ZDF-Herzkino-Streifen „Ein Sommer in Istrien“ (Ausstrahlung am 14. November ab 20.15 Uhr) spielt sie die Hauptrolle als Fußballscoutin – im Konflikt zwischen einem begabten jungen Kickertalent, ihrer verflossenen Jugendliebe und einem neuen Schwarm.

Fußballscoutin Anne Schuster (Sophie Pfennigstorf) entdeckt in dem 12-Jährigen Matija ein Supertalent. Sein Vater glaubt, Anne habe nur deshalb alte Gefühle wieder aufgewärmt. Zoran (Tim Borys; Foto) wiederum ist darüber sehr verletzt – denn er hat sich in Anne verliebt. Quelle: ZDF/Arvid Uhlig

Das Abitur gab’s am Rudolf-Hildebrand-Gymnasium

Tatsächlich hat Sophie Pfennigstorf selbst Fußball gespielt. Sie besitzt aber nicht nur Ballgefühl, sie fährt auch noch Ski und Snowboard, geht Inlineskaten, Schlittschuhlaufen, schwimmen und surft im Urlaub. Aufgewachsen ist sie in Markkleeberg-Ost. Das Abitur legte sie am Rudolf-Hildebrand-Gymnasium ab. Ihr Vater Jörg Pfennigstorf besaß ein Reisebüro in Leipzig. Sophie, die Jüngste von vier Töchtern, wollte eigentlich studieren, hatte nie den Wunsch, Schauspielerin zu werden. Dass sie zu Aufnahmeprüfungen an Schauspielschulen ging, bezeichnet sie heute als „Schnapsidee“. Doch dann blieb sie bei der Schauspielerei hängen und begann mit 23 Jahren in Rostock mit dem Schauspielstudium. „Ich hatte einen krassen Dialekt, aber ein Dozent hat sich meiner angenommen und mit mir an meinem Hochdeutsch gefeilt“, erzählt sie.

„Homeland“ ist oft Thema

Schon als Studentin wirkte sie an Produktionen wie „Tatort“, „Babylon Berlin“ oder der US-Agentenserie „Homeland“ mit. Dass sie speziell auf „Homeland“ immer wieder angesprochen wird, ist ihr eher unangenehm: „Ich war dabei, aber ich hatte nur einen Drehtag, das war keine große Rolle.“ Viel wichtiger sind ihr der Kinofilm „Pelikanblut“ (2018), die in Leipzig gedrehte MDR-Webserie „2 Minuten“ (2020), der 90-Minüter „Letzte Spur Berlin“ (2019). Oder auch der „Sommer in Istrien“.

Anne Schuster (Sophie Pfennigstorf) mit Darijo (Vladimir Korneev), dem Vater des Supertalents. Mit ihm war die Fußballscoutin einst liiert. Quelle: ZDF/Pierre Guibert

Eltern sind die größten Fans

In Leipzig trifft Sophie Pfennigstorf gelegentlich noch Schul- und Teenagerfreunde. Wenn sie zu Hause bei den Eltern ist, geht sie gern am Markkleeberger See spazieren: „Den kenne ich noch, als er Tagebau war.“ Ihre Eltern sind ihre größten Fans und sitzen regelmäßig vorm Fernseher, wenn wieder ein Film mit ihrer Tochter läuft. Und dazu gibt es öfter Gelegenheit: Im kommenden Frühjahr kommt die Mystery-Serie „Survivors“ auf den Bildschirm, eine italienisch-französisch-deutsche Produktion, in der Sophie zum festen Cast gehört. Es geht um ein Segelschiff und seine Besatzung, die ein Jahr lang verschwunden waren. Als das Schiff wieder auftaucht, sind von den zwölf Crew-Mitgliedern nur noch sieben am Leben – und es scheint, als hüteten die Überlebenden ein schreckliches Geheimnis...

Von Kerstin Decker