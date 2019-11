Neuer Träger für Ökoschule im Agra-Park

Markkleeberg.

Das Christliche Jugenddorfwerk Sachsen (CJD) übernimmt mit dem ersten Januar 2020 die Trägerschaft der Ökoschule im Agra-Park. Markkleebergs Stadtrat hat sich am Mittwoch nach der Präsentation zweier Bewerber mehrheitlich für das vom CJD vorgestellte Konzept entschieden. Der Mietvertrag mit dem bisherigen Trägerverein Kultur- und Umweltzentrum läuft nach zehn Jahren Ende 2019 aus.

Vier Bewerber haben sich gemeldet

Vier Bewerber haben sich bereits im September ausführlich dem Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport vorgestellt. Darunter auch der bisherige Träger, das Kultur- und Umweltzentrum. Das ist jedoch ebenso durch das Raster gerutscht wie die Semper Holding AG. Dem Stadtrat stellten sich nach einer Vorauswahl letztendlich das CJD und die Kindervereinigung Leipzig, Träger des Jugendclubs Palaver in der Oberschule. Den Vertretern Peggy Kriegenherdt und Stev Pauli, Sozialarbeiter in der Oberschule Markleeberg, blieb nach einer geheimen Abstimmung, die mit 16 zu acht Stimmen für das CJD ausging, nur der anerkennende Händedruck an Jeanette Blasko und Anja Zeißler.

Neueröffnung Ende Januar

Blasko hat mit ihrem Vortrag überzeugt. Das CJD sei mit 9500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland. Es fördere und begleite jedes Jahr 155 000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit dem Leitgedanken „Keiner darf verloren gehen“. Wie die Ökoschule künftig funktionieren könnte, zeige unter dem Motto „Natur erleben, verstehen, schützen“ das Jugend-Öko-Haus in Dresden mit einem breit gefächerten Angebot von offenen Naturforschertreffs über naturpädagogische Fortbildungen bis hin zum Tierskulpturen-Tastgarten.

Jetzt freue man sich auf die Arbeit, werde sich ans Ausschreiben einer festen Stelle machen und sei optimistisch, sehr gutes Personal zu finden. Die Partnerschaft zum Jugendclub Gaschwitz, ebenfalls in Trägerschaft des CJD, wolle man intensivieren, so Blasko. Ziel sei es, wenn alle Modalitäten mit der Stadt und die Fördermittelanträge an den Landkreis Leipzig durch seien, Mitte bis Ende Januar zu eröffnen.

Kultur- und Umweltverein vor Auflösung

Heidi Kunis aus dem Vorstand des Kultur- und Umweltzentrums nutzte die Bürgerfragestunde zu einem Statement. „Wir haben die Ökoschule 2001 gegründet, die 20 Jahre wollten wir eigentlich voll machen. Jetzt werden wir uns auflösen und aus der Markkleeberger Vereinslandschaft verschwinden“, bedauerte sie. Das Auslaufen des Mietvertrags habe man „als Chance genutzt, abseits der bisherigen Arbeit Träger nach neuen Konzepten zu fragen“, hatte im Sommer auf Anfrage Pressesprecher Daniel Kreusch diplomatisch erklärt. Hinter vorgehaltener Hand wird jedoch gemunkelt, das liege am unbefriedigenden Zustand und Angebot des Vereins. Heidi Kunis als erste Leiterin und ihr Team haben sehr viel Herzblut in den Unterhalt der Ökoschule gesteckt (die LVZ berichtete). Vor mehreren Jahren übernahm Sören Kunis die Leitung, doch waren ihm die Fußstapfen seiner engagierten Mutter wohl zu groß. Das in den ersten Jahren sehr gepflegte Areal hat gelitten, regelmäßige Spaziergänger konnten das beobachten. Auch die Internet-Präsenz des Kultur- und Umweltzentrums dümpelte mit den Oster-Bastelterminen als Aktuellstem nur noch vor sich. Im neuen Jahr soll es wieder aufwärts gehen.

Von Gislinde Redepenning