Neues Gutachten soll Knoten Seenallee/Hauptstraße unter die Lupe nehmen

Die Kreuzung Seenallee/ Hauptstraße ist ein Brennpunkt: In Stoßzeiten bilden sich dort regelmäßig lange Auto-Schlangen. Im aktuellen Markkleeberger Verkehrsentwicklungsplan (VEP), der den Rahmen für die Entwicklung von Mobilität und Verkehr bis zum Jahr 2030 absteckt, ist dieser Bereich als Engpass ausgemacht.

Kapazitätsreserven reichen größtenteils aus

Planer haben herausgefunden, dass die Kapazitätsreserven im Straßennetz von Markkleeberg für die zukünftige Verkehrsentwicklung größtenteils genügen. Das vorhandene Bestandsstraßennetz sei überwiegend ausreichend dimensioniert – auch im Hinblick auf das zu erwartende Bevölkerungswachstum.

Und doch hakt es an der einen oder anderen Stelle, wie die sich regelmäßig vor bestimmten Knotenpunkten stauenden Fahrzeuge belegen. So werden laut VEP in der Koburger Straße zwischen Ziegeleiweg und Breitscheidstraße, auf der Staatsstraße 46 und in der Seenallee zwischen Hauptstraße und B 2 in Stoßzeiten mit 18 000 bis 20 000 gezählten Kraftfahrzeugen pro Tag bereits jetzt die Limits erreicht. Künftig werde es dort noch enger zugehen.

Neue Befunde sollen eingearbeitet werden

Die Stadträte beschlossen jetzt nach längerer Diskussion, die Kreuzung sowie die Anbindung der Seenallee an die B 2 neu unter die Lupe zu nehmen und die daraus resultierenden Befunde in den VEP einzuarbeiten. Dabei sollen auch die geplanten Gewerbe- und Wohngebiete berücksichtigt werden. Grundlage ist ein Antrag der Fraktion CDU/ FDP, die dringenden Handlungsbedarf zur Verbesserung des Verkehrsflusses an neuralgischen Knotenpunkten sieht. „Dabei wollen wir ausdrücklich eine ergebnisoffene Untersuchung ohne Vorgaben“, betonte Olaf Winne ( FDP). „Uns sollen alternative Lösungen aufgezeigt werden.“

SPD plädiert für konkretere Hinweise

Seine Fraktion würde das Vorhaben unterstützen, erklärte Rolf Müller ( SPD). Er brachte jedoch einen Änderungsantrag ins Spiel. „Konkretere Hinweise wären beim Erstellen eines Gutachtens hilfreich“, sagte er. So solle beispielsweise die Errichtung eines Kreisverkehrs geprüft werden. Die SPD plädierte auch für eine zeitliche Begrenzung, die Ergebnisse sollten zum dritten Quartal des laufenden Jahren vorliegen. Während der SPD-Änderungsantrag knapp abgelehnt wurde, gab es mehrheitliche Zustimmung für den Vorschlag der CDU/ FDP.

Antrag dokumentiert politischen Willen

Schon nach der Sommerpause will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) einen Vorentwurf für geplante Veränderungen im Rathaus präsentieren. „Mit diesem Beschluss dokumentieren wir unseren politischen Willen gegenüber dem Lasuv und bringen Schwung in die Sache“, sagt Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Bereits 2019 hatte er in einem Interview mit der LVZ separate Untersuchungen für die kritischen Bereiche gefordert. „Wir können in der Seenallee selbst keine baulichen Veränderungen vornehmen, aber diese mit Hilfe des Verkehrsentwicklungsplan gegenüber dem Lasuv und dem Freistaat einfordern.“ So sei beispielsweise die Brücke über die Pleiße ein echtes Hindernis. Man möge doch bitte eine neue, eine breitere bauen.

Von Gislinde Redepenning