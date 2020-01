Nichts für Warmduscher: Anbaden im Cospudener See

Markkleeberg

Feucht-fröhlich und ziemlich frisch gestaltete sich der Start ins Jahr 2020 für mehrere Dutzend Hartgesottene, die sich in die Fluten des Cospudener Sees stürzten. „Es gibt keinen cooleren und lebendigeren Start ins Neue Jahr“, versprach Carsten Wölffling, der als Coach unter dem Namen „Functional Basics“ im Gesundheitswesen unterwegs ist und sich für mehr Gesundheit, Energie und Lebensfreude einsetzt. Zwischen einer kurzen Bewegungs-Aufwärm-Session und einem gemütlichen Ausklang fiel kurz nach 13 Uhr der Startschuss für den vierten Sprint in die Fluten. Man brauchte nichts außer einem Handtuch und warmen Klamotten für das gemütliche Beisammensein danach.

Steigende Resonanz

Mitinitiator Sebastian Marbach, der die Natur, die Berge und natürlich das Wasser liebt, freut sich über die steigende Resonanz. Aus einer Handvoll Leute seien inzwischen rund 60 Wagemutige geworden, die den Sprung in den See am Neujahrstag fest in ihre Terminkalender eingetragen haben. „Interessenten gibt es viele, manche wollen jedoch erst einmal abwarten, wie sich die Silvesterparty entwickelt“, schmunzelt Marbach. In diesem Jahr sei aus Sicherheitsgründen erstmals ein Vertreter der DRK-Wasserwacht bei der rein privaten Veranstaltung dabei. „Wir motivieren uns gegenseitig, in der Gruppe ist die Überwindung längst nicht so groß“, ist seine Erfahrung. Das Wetter hätte mit sechs Grad Luft- und vier Grad Wassertemperatur nicht besser sein können.

Kälte hält jung

Einige waren so schnell draußen, wie sie hineingerannt sind, andere wagten ein paar Schwimmzüge. Und eine Gruppe um Gesundheitscoach Carsten Wölffling hielt sich minutenlang scheinbar völlig entspannt im Wasser auf – die Kälte halte jung, schmunzelte der, als er entspannt wieder an den Strand kam.

Von Gislinde Redepenning