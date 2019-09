Nussig und schokoladig: Markkleeberg hat jetzt einen eigenen Kaffee

Markkleeberg

Auf die Urkunde, die Markkleeberg für zwei weitere Jahre den Titel Fairtrade-Town bescheinigt, haben kürzlich im Kleinen Lindensaal die verantwortlichen Akteure angestoßen – mit einer Tasse des frisch aufgebrühten Markkleeberger Städtekaffees.

Diana Bergmann hat sich in Nicaragua umgesehen

„Das Thema Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig“, erklärte die Sprecherin der Fairtrade-Steuerungsgruppe, Diana Bergmann. Sie war selbst in Nicaragua, wo die Bohnen für den ganz besonderen Wachmacher wachsen. „Den Wunsch, einen eigenen Kaffee zu vertreiben, hatten wir schon mehrere Jahre“, erzählte Bergmann. Mit Hilfe des Leipziger Kaffee-Importeurs Jens Klein wurde er Realität.

Der Weg des Markkleeberger Städtekaffees beginnt in einer Entfernung von rund 9300 Kilometern nordöstlich von Managua, der Hauptstadt Nicaraguas. In Boaco haben sich Kleinbauern im Kooperativenverband Tierra Nueva zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre Ernte zu vermarkten. Sie haben sich dem Fairen Handel und dem ökologischen Anbau von Kaffee verpflichtet. Im Hochland zwischen 700 und 1200 Metern liegt die Kaffeefinca, auf der im Schatten von Bananenstauden gemeinsam mit Ingwer, Vanille und Kurkuma der Markkleeberger Kaffee wächst. Die Kaffeekirschen werden per Hand vom Strauch gepflückt und aufbereitet, danach wird der Rohkaffee mit dem Schiff über den Atlantik gebracht. In der Leipziger Genossenschaft Café Chavalo wird er schonend geröstet. Sein besonderes Aroma sei „nussig-schokoladig“, verrät Klein.

Verpackung in Awo-Werkstatt

Verpackt wird er in der Awo-Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Markkleeberg. Jens Klein und der Steuerungsgruppe Fairtrade sind die direkten und nachvollziehbaren Wege von der Bohne bis zum fertigen Getränk wichtig. Zwischenhändler gibt es keine. Diana Bergmann hat auch den Segelfrachter besucht, der Kleins speziellen Segel-Kaffee allein mit der Kraft der Winde aus Mittelamerika übers Meer nach Europa bringt.

Der Bio-Röstkaffee ist noch nicht offiziell im Handel erhältlich. Ab Oktober soll er in der Tourist-Information in der Rathausstraße angeboten werden. 250 Gramm kosten dann um die 6,50 Euro. „Perspektivisch soll es ihn auch im Globus geben“, erzählt die Gleichstellungsbeauftragte Susann Eube. Mit weiteren Einzelhändlern sei man im Gespräch.

Von Gislinde Redepenning