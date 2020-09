Markkleeberg

Mit jeder Bekanntgabe der Zwischenstände wurde die Stimmung im Ratskeller „Zur Linde“ gelöster. Dort hatte sich Amtsinhaber Karsten Schütze (53) mit seinen Freunden von der SPD versammelt. Die ersten Zahlen aus den Wahllokalen kamen dem späteren Endergebnis schon recht nahe. So manche Miene hellte sich in Sekundenschnelle auf. Schütze, äußerlich gelassen, blieb seiner Aussage vom frühen Sonntagmorgen treu. Da sprach er von einem „guten Gefühl“, mit dem er in den Tag der Markkleeberger Oberbürgermeister-Wahl gestartet sei.

Quelle: Frank Wolter

Anzeige

CDU-Chef gratuliert

Als das vorläufige Endergebnis – 66,8 Prozent für Schütze (7533 Stimmen) – schließlich feststand, brach der Jubel los. Die Gratulanten, darunter auch Christian Funke, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes, drängten sich um den Wahlsieger. „Ich bin überwältigt, das muss ich erst mal sacken lassen“, fasste der neue und alte OBM seine Emotionen zusammen. Viel Zeit, den Sieg auszukosten, bleibt ihm nicht. Schon am Montag stehen gleich wieder Termine im Rathaus und im Landratsamt auf dem Plan. „Oberbürgermeister darf man sein“, betonte der Wahlsieger. Er habe schon immer großen Respekt vor dem Votum der Wähler gehabt.

Weitere LVZ+ Artikel

Enttäuscht, aber weiter motiviert: Karsten Tornow mit Lebensgefährtin Claudia Hermann und Mitstreitern aus dem Team Tornow am Wahlabend. Quelle: André Kempner

Tornow will dranbleiben

Karsten Tornow blieb mit 33,2 Prozent (3746 Wählerstimmen) auf der Strecke. Er und sein Team hatten sich für die CDU-Wahlparty das Deutsche Fotomuseum ausgesucht. Der Herausforderer war mit dem unbedingten Willen zum Wechsel angetreten und hatte einen intensiven und aufwendigen Wahlkampf betrieben, wie er in Markkleeberg bislang noch nicht vorgekommen ist. Er hatte selbstbewusst ein knappes Ergebnis prognostiziert – aber zu seinen Gunsten. Aufmunternden Beifall gab es für den 52-Jährigen, als er den Wahlkampf im Fotomuseum vor seinen Unterstützern Revue passieren ließ. Aus der Ferne schickte er Glückwünsche an Wahlsieger Schütze und versprach: „Nach der Wahl ist vor der Wahl.“ Er wolle die weitere Entwicklung Markkleebergs mit vorantreiben. Die Flaschen des voreilig mit seinem Konterfei bedruckten Gerstensaftes schmeckten den Christdemokraten trotz der Niederlage.

Die Wahlbeteiligung lag mit 56,5 Prozent deutlich unter den 75,1 Prozent der OBM-Wahl von 2013. Damals war allerdings zeitgleich noch Bundestagswahl.

Von Gislinde Redepenning