Grosspösna/Leipzig

Am Donnerstag landet der seit Jahren schwelende Streit um den Weinanbau am Störmthaler See vor dem höchsten dafür zuständigen deutschen Gericht: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt am Vormittag über den Fall.

Wie berichtet, entstand ab 2008 an der Steilküste des Störmthaler Sees ein zunächst von der Gemeinde geplanter Weinberg als Landschaftsgestaltung. Als Vorbild diente ein ebenfalls in einem ehemaligen Tagebau nur ein paar Kilometer westlich in Sachsen-Anhalt angepflanzter Weinberg am Geiseltalsee. Doch die sächsische Landesregierung stellte sich quer, duldete auch keine Versuchsanpflanzung außerhalb ihres traditionellen Weinbaugebiets rund um Meißen und setzte sich in einem Rechtsstreit schließlich durch. Im April 2011 musste die Gemeinde die Fläche roden lassen, zog sich aus dem Streit zurück.

Der Verein Störmthaler Wein, in dem viele Anwälte mitarbeiten, trat stattdessen auf den Plan. Der beruft sich darauf, dass jedermann in Deutschland jeweils 99 Quadratmeter genehmigungsfrei Wein anbauen darf. Der Verein hat sein 5000 Quadratmeter großes Grundstück am See entsprechend an seine Mitglieder unterverpachtet.

Der Freistaat Sachsen – wie auch andere Länder – sieht darin trotzdem eine durchgehende Fläche, die nicht genehmigt sei, und klagt dagegen.

Von tv