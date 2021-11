Ökohaus Markkleeberg – das Lächeln ist zurück

Markkleeberg

Eigentlich lief bis dahin alles wie am Schnürchen. Das Christliche Jugenddorfwerk (CJD) hatte die Trägerschaft des Objektes am Markkleeberger Festanger übernommen, aus der Ökoschule war das Ökohaus geworden und das Team um Sebastian Steiner hatte für den Neustart im März vergangenen Jahres die Ärmel hochgekrempelt. „Wir hatten gerade den Grill für die Eröffnungsfeier blank gewienert, da kam der Lockdown“, erinnert sich der Ökohaus-Chef an den Tag, an dem sich alle Planungen, Konzeptionen und Ideen plötzlich in Luft auflösten.

„Die größte Attraktion war ein Laubhaufen“

Seitdem sind 19 Monate ins Land gegangen und obwohl vieles ganz anders kam als ursprünglich geplant, kann Sebastian Steiner wieder lächeln. Auch Mitarbeiter Martin Kerski und Martha Hamann, die hier ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolviert, haben sich mit der neuen Situation arrangiert. „Im Sommer wurden wir zeitweise regelrecht überrannt“, erzählt Steiner. Allein im Juli seien die zweiwöchigen Angebote von mehr als 200 Markkleeberger Kindern und Jugendlichen genutzt worden. „Weil wir auch für Aktivitäten unter freiem Himmel bestens aufgestellt sind. So etwas in geschlossenen Räumen durchzuführen, ist aktuell undenkbar“, begründet er. Der Bewegungsdrang der Kinder und Jugendlichen habe ebenso dazu beigetragen wie das Bedürfnis, nach den langen Wochen des Lockdowns endlich wieder direkte soziale Kontakte zu erfahren. Das bestätigt auch Martha Hamann, die bei Kindergeburtstagen im Ökohaus festgestellt hat: „Wir hätten uns gar keine Gedanken um Programme oder Spiele machen müssen. Die Kids wollten einfach nur gemeinsam raus auf das Außengelände.“ Steiner hat dafür ein Beispiel parat, das sogar ihn staunen ließ: „Die größte Attraktion beim jüngsten Herbstfest war ein Laubhaufen, in dem die Kinder herumgesprungen sind.“

„Es ging darum, Ängste abzubauen“

Diese Erfahrungen, kombiniert mit neuen Formaten, hat das Ökohaus-Team in seine Planungen der Freizeitangebote einfließen lassen. Steiner führt hier das „Übergangsprojekt“ an, das gemeinsam mit Schulsozialarbeitern konzipiert wurde und sich an Grundschüler der 4. Klassen richtete. In lockerer Atmosphäre machten Oberschüler und Gymnasiasten die Grundschulabsolventen mit dem Alltag und den Herausforderungen in der nächsten Bildungsstufe vertraut. „Es ging darum, Ängste abzubauen, Selbstvertrauen zu stärken und den Kids sozusagen einen geschmeidigen Übergang zu ermöglichen.“ Selbst Eltern seien danach von diesem Projekt begeistert gewesen.

„Wir sind dankbar für Impulse“

Die Kooperation mit den Schulen sei hervorragend angelaufen, betont Kerski. „Aktuell sind wir in Gesprächen über die Etablierung eines Schulgartens auf dem Gelände am Festanger.“ Das Ökohaus will sich als Ort für nachhaltige Bildung etablieren, was vom CJD-Team jedoch nicht allein gestemmt werden könnte. „Uns beschäftigt die Frage, wie wir das mit den Markkleebergern gemeinsam angehen können. Wir sind dankbar für Impulse und offen für Ideen“, so Steiner, der bereits die nächsten Angebote plant. Aktuell ist der Thementag für eine 3. Klasse unter dem Motto „Herbst“ vorzubereiten, am 27. November steht ein Adventsbasteln auf dem Programm und auch die Wichtelwerkstatt will vorbereitet sein. Das Ökohaus-Team will seinen jungen Gästen dabei auch originelle Ideen zum nachhaltigen Verpacken der selbst gebastelten Geschenke mit auf den Heimweg geben.

Von Rainer Küster