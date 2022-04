Österlicher Hochbetrieb zwischen stählernen Riesen im Bergbau-Technik-Park

Großpösna

Hochbetrieb herrschte am Osterwochenende im Bergbau-Technik-Park. Das prächtige Frühlingswetter lockte vor allem Familien auf das Ausstellungsgelände im Leipziger Südraum. Sie gingen zwischen den stählernen Riesen der Bergbaugeschichte auf Entdeckungstour.

Ostern war bei schönstem Ausflugswetter im Bergbau-Technik-Park ziemlich viel los. Begehrt war die Teilnahme an einer der Führungen. Quelle: Gislinde Redepenning

Kinder dürfen E-Lok erklimmen

Die Jüngsten zog es zu allererst auf den Abenteuerspielplatz. Nicht wegen der Riesenhai-Rutsche oder dem Spinnen-Kletterelement. Die von Manuela Gründel gut versteckten Osterleckereien weckten Begehrlichkeiten und waren schnell gefunden. Danach erst war Zeit und Muße, etwas über die Geschichte der Industriekultur zu lernen. So kletterte Bernd Dorenburg mit staunenden Kinderscharen in eine mächtige E-Lok – in die letzte, mit der in Espenhain Abraum und Kohle transportiert wurden.

Bernd Dorenburg lud ganze Gruppen von Kindern ein, sich in den Führerstand der ausrangierten E-Lok zu begeben. David (7), Hendrik (13) und Alienna (11, von links nach rechts) nutzten das. Quelle: Gislinde Redepenning

Ex-Kumpel war oft im Matsch unterwegs

Zwischen den beiden unübersehbaren Relikten des Braunkohlentagebaus – einem sogenannten Absetzer und einem Schaufelradbagger – tummelten sich kleine und große Besucher und Besucherinnen auf befestigten Wegen. „Die hat es hier früher nicht gegeben“, sagte Gästeführer Henry May während des Rundgangs, bei dem er überzeugend einen Ex-Kumpel mimte. Jetzt könne er sogar rückwärts gehen, das sei früher im Tagebau-Betrieb unmöglich gewesen. Da sei er oft durch den Matsch gelaufen, in regennassen dunklen Nächten vorsichtig und gemächlich, um nicht auf dem Rücken im Dreck zu landen – eine der ersten Lektionen, die er als übereifriger Lehrling im Tagebau Espenhain habe schmerzlich verinnerlichen müssen.

Tissar (11), Cayla (7), Conner (10), Curtis (10) und Cessedy (14, von links nach rechts) waren bei der Ostereiersuche auf dem Abenteuerspielplatz erfolgreich. Quelle: Gislinde Redepenning

„Wir hatten den größten Sandkasten der Welt“

May weiß genau, wie Kohle entsteht und wie sie gefördert wurde, wie alt, wie schwer und wie hoch die stählernen Kolosse sind. Er fesselte sein Publikum mit einer Fülle von Details, die er mit Entertainer-Qualitäten bildlich präsentierte. Zum Schmunzeln waren die meisten seiner Anekdoten. „Wir hatten den größten Sandkasten der Welt“, betonte May, während er die Ausmaße des 1996 geschlossenen Tagebaus zwischen Markkleeberg und Störmthal, Dreiskau-Muckern und Böhlen aufzeigte. „Den Bayern hat Gott die Berge geschenkt, wir schaffen sie uns selber“, sagte er und deutete dabei auf die benachbarte Deponie Cröbern.

Gästeführer Henry May in der Rolle eines früheren Tagebau-Kumpels faszinierte mit seinen Schilderungen. Quelle: Gislinde Redepenning

Familie aus dem Saarland ist begeistert

Familie Martin jedenfalls war beeindruckt. Nicht nur von den Dimensionen des Tagebaus, sondern auch von der Führung. „Die war super“, waren Andreas und Nicole Martin des Lobes voll. Sie und ihre Kinder Alienna (11), Hendrik (13) und David (7) stammen aus Neunkirchen im Saarland und genossen den Bergbau-Technik-Park als Einstimmung auf ihr Leipzig-Wochenende. „Wir sind heute morgen extra um 7 Uhr losgefahren, um pünktlich zur Führung um 14 Uhr da zu sein“, berichteten sie. Auf das Areal an der Autobahn 38 seien sie erst am Vortag bei der Google-Suche nach einem schönen Aussichtspunkt im Leipziger Neuseenland gestoßen.

Park und Verein feiern Doppel-Jubiläum

Fürs doppelte Jubiläumsjahr 2022 – 10. Geburtstag des Bergbau-Technik-Parks und 20. Gründungstag des gleichnamigen Vereins – haben sich die Akteure viel vorgenommen. Sie wollen 20 000 Gäste begrüßen und damit ihren Rekord von 18 000, erreicht vor der Corona-Pandemie, knacken. Dank des ansprechenden Besucher-Aufkommens am Osterwochenende sollten sie ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen sein.

Von Gislinde Redepenning