Paddelfans stürmen Kanupark Markkleeberg

Markkleeberg

Wasserspaß für alle: Der Kanupark am Markkleeberger See ist am Wochenende mit dem 8. XXL-Paddelfestival in die Saison gestartet. Unter dem Motto „Erleben, mitmachen, Freunde treffen“ wurde nach Herzenslust gepaddelt, getestet und geklönt. Erfahrene Kanusportler konnten sich auf den Wildwasserstrecken austoben, Anfänger die ersten Paddelschläge auf Booten oder Boards erlernen. Auch die achte Auflage nach coronabedingter Zwangspause lockte wieder Tausende von Besuchern aus ganz Deutschland ans Auenhainer Ufer des Markkleeberger Sees.

Bundestrainer leitet Kurs

Salto, Schraube, Überschlag, Eskimo-Rolle oder „Spitzentanz“ mit Boot – alles kein Problem für Helmut Wolff. Kein Wunder, der leidenschaftliche Wassersportler ist mehrfacher deutscher Kajak-Meister und Bundestrainer der deutschen Freestyler. Techniken und Tricks gab der 59-Jährige in Freestyle-Kursen während des Paddelfestivals weiter. Zum Glück erst einmal nur an Land. Auf die richtige Oberkörperhaltung komme es bei den verschiedenen Rolltechniken vor allem an, erläuterte er.

Die künstliche Wildwasserrinne in Markkleeberg-Auenhain erlebte am Wochenende einen Ansturm von Paddelfans aus ganz Deutschland Quelle: André Kempner

So weit, so gut. Oder vielleicht doch nicht? Das fragten sich die Teilnehmer des Kurses. Die Praxis sollte es zeigen: „Ab ins Wasser! Wir machen jetzt die große Show“, rief der Schwarzwälder Wolff augenzwinkernd in die Runde. Und flugs saß er auch schon bis zu den Hüften im Boot – seine „Nachwuchs-Akrobaten“ ebenfalls. „Hört auf euren Körper. Er gibt uns ganz viel vor und nutzt die Kraft des Wassers“, riet der Trainer noch. Dann drehten sich die ersten mittels Boot schon um die eigene Achse.

Was das Schöne am Kajak-Freestyle sei? „Ich spiele mit dem Wasser“, schwärmte Sabine. Die Berlinerin kommt öfters in den Markkleeberger Kanupark. Gerade für Freizeitsportler biete er viele Möglichkeiten. Das findet auch Jonas: „Die modernste künstliche Wildwasseranlage in Deutschland“, lobte der Darmstädter, der erstmals an dem Paddel-Event teilnahm, die Anlage.

Bootsförderband ist für viele der Hit

„Diese Kombination aus Freizeitsport- und Leistungsanlage ist in Deutschland einmalig. Das zieht auch immer mehr internationale Gäste an. Geschätzt wird besonders das Bootsförderband“, wusste die Vizepräsidentin des Deutschen Kanu-Verbandes, Isa Winter-Brand, zu berichten: „Die Paddler müssen nicht aussteigen und ihr Boot tragen, um erneut herunterzufahren, wie das bei anderen Anlagen der Fall ist.“ Dass der Park „gerade bei Freizeitsportlern immer beliebter wird“, freut auch Falk Bruder vom Organisationsteam des Sächsischen Kanu-Verbandes. „Heute sind die Kanäle offen für alle.“ Gefragt seien aber auch die geführten Kanu-Touren „Leipziger Runde“ und „Neuseenland“.

Besucher aus Nah und Fern genossen nicht zuletzt das bunte Bootsgetümmel auf dem Wildwasserkanal: „Wir haben selbst ein Paddelboot und sind gern auf dem Markkleeberger See oder auf dem Störmthaler See“, erzählte Familie Engel aus Altenburg. Sie wollen schon bald wiederkommen.

Von Ingrid Hildebrandt