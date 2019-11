Parkplatz für den Zwenkauer See – jetzt fließt Fördergeld

Zwenkau

Es geht weiter mit dem Ausbau des Großdeubener Weges als Zufahrt zum künftigen Wohngebiet Harthweide und der angrenzenden Infrastruktur. Die Landesdirektion Sachsen hat der Stadt Zwenkau jetzt die Fördermittel für den Bau eines Parkplatzes am Zwenkauer See bewilligt.

Der neue Parkplatz mit Imbiss (schraffierte Fläche) entsteht östlich der geplanten Kita. Quelle: Stadt Zwenkau

Stellplätze und Imbiss geplant

Der Parkplatz bietet Platz für 43 Autos, zusätzlich entstehen zwei Behindertenstellplätze. Beschilderung, Sitzmöglichkeiten, Straßenbeleuchtung, Begrünung sowie ein Imbiss für Besucher, Radfahrer und Anwohner runden das Projekt ab. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für die kommenden beiden Jahre geplant.

Das Vorhaben wird mit einem Zuschuss in Höhe von 724 765 Euro durch den Bund und den Freistaat aus dem Programm der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ unterstützt. Das entspricht 85 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtsumme für die Maßnahme schlägt mit 885 080 Euro zu Buche.

Vom Auto ins Schiff

Um die bereits vorhandenen touristischen Angebote am Zwenkauer See zu verknüpfen und aufzuwerten, plant die Stadt Zwenkau ein aufeinander abgestimmtes Maßnahmenpaket. Der ausgebaute Großdeubener Weg wird an einem Bootsanleger für die Fahrgastschifffahrt enden. Wer dort einmal den Blick über den See schweifen lässt, hat kurz zuvor einen Spielplatz für Kinder und den Verpflegungspunkt passiert. Später soll in diesem Bereich noch ein einladender Rastplatz dazukommen.

„Ich freue mich außerordentlich, dass mit der Bewilligung der Fördermittel der zweite große Schritt beim Ausbau des Großdeubener Weges gesichert ist. Damit können die aktiven Baumaßnahmen planmäßig Anfang 2020 starten“, erklärt dazu Bürgermeister Holger Schulz ( CDU). In der Septembersitzung des Stadtrates sei der Auftrag für dieses Vorhaben offiziell erteilt worden. Man könne nun von der Durchfinanzierung der äußeren Erschließung ausgehen, was nicht zuletzt bezüglich des geplanten Baus der Kita Harthweide eine Erleichterung ist. Die Weichen für die Gebietsentwicklung ohne Verzögerungen seien damit gestellt.

Die Anwohner, die viele Jahre in einer beschaulichen Stichstraße gewohnt haben, sehen die Entwicklung weniger positiv, weil sie wegen des erwarteten Verkehrsaufkommens und möglicher Staus vor der künftigen Kita um ihre Ruhe fürchten (die LVZ berichtete).

Von Gislinde Redepenning