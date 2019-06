Zwenkau

Die Stadt Zwenkau ist noch bis zum Mittwoch Gastgeber eines Städte- und Verwaltungsseminars mit den Partnergemeinden Hatten, Nußloch, Bad Sulza, dem Amt Britz-Chorin-Oderberg und dem polnischen Bedzino. Neben zahlreichen Besichtigungen standen der Erfahrungsaustausch über kommunale Gegebenheiten und angeregte Diskussionen auf dem dreitägigen Programm.

„Wir sind gerne Gastgeber und präsentieren das Erreichte“, betonte Bürgermeister Holger Schulz (CDU). „Im Sinne der Netzwerk- und Kontaktpflege können wir Fragestellungen aus anderen Blickwinkeln betrachten und wertvolle Tipps aufgreifen, sofern es die Ländergesetze zulassen.“ Das Thema Kohleausstieg betreffe die Partnergemeinden nicht, umso interessanter sei für sie die Exkursion zum Tagebau Schleenhain und die Besichtigung des Kraftwerks Lippendorf gewesen, erklärte Haupt- und Ordnungsamtsleiter Dirk Schewitzer.

Entwicklung beeindruckt

Amtsdirektor Jörg Matthes des Amtes Britz-Chorin-Oderberg hat den Wandel vom Braunkohlentagebau zur Seenlandschaft erlebt. „Ich bin persönlich sehr erfreut über die Entwicklung, die Zwenkau genommen hat“, stellte er fest. Die Vielfalt der Themen, intensive Gespräche und unterschiedliche Sichtweisen seien für die Arbeit auf kommunaler Ebene, auch mit den polnischen Nachbarn, wichtig. Gemeindevorsteher Mariusz Jaroniewski aus dem polnischen Bedzino ist wiederum sehr interessiert an den Möglichkeiten der Kommunikation im Rahmen der Verwaltung als auch zwischen Verwaltungen und Institutionen, beispielsweise den Schulen im Ort.

Digitalisierung betrifft alle

Joachim Förster, seit knapp einem Jahr Bürgermeister im baden-württembergischen Nußloch, hatte bereits zum Laurentiusfest 2018 über langjährige Freunde aus der Gemeinde erklären lassen, ein persönlicher Besuch stünde ganz oben auf seiner „To-do-Liste“. Gesagt, getan. Über den üblichen Austausch mit den Bürgermeistern seiner Nachbargemeinden hinaus sei es sehr befruchtend, verschiedene Themen unter einem anderem Blickwinkel zu betrachten, findet er. „Auch wir sind bei der Grundsteuerreform gefordert, da ist das Thema der Gutachterausschüsse für uns sehr interessant“, so Förster.

Gemeindevertreter lernen voneinander

„Nach der Wende haben unsere Vorgänger erst über private Kontakte beim Aufbau geholfen. Inzwischen lernen wir voneinander“, betonte Heike Kersting aus dem niedersächsischen Hatten in Vertretung des Bürgermeisters Christian Pundt. Zum allgemein interessierenden Thema der Digitalisierung kann Hatten mit der landes- und bundesweit wegweisenden Arbeit in der Waldschule, die seit 2009 mit mobilen Endgeräten arbeitet, Details beitragen. Eine Aufgabenstellung, der sich auch Dirk Schütze, der gerade einmal seit einem Jahr der thüringischen Landgemeinde Bad Sulza vorsteht, stellen muss. Ihn freut besonders der Austausch über die kommunalen Ländergrenzen hinweg. Getreu dem Zitat „Tradition heißt nicht, Asche zu bewachen, sondern die Glut anzufachen“, das sinngemäß Benjamin Franklin, Gustav Mahler, Papst Johannes XXIII und andere benutzt haben, blickt er pragmatisch in die Zukunft. „Digitalisierung ist beispielsweise nicht nur in den Ämtern auf dem Vormarsch, sondern vereinfacht auch die Arbeit im Bauhof“, so Schütze.

Von Gislinde Redepenning