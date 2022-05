Polizei in Leipzig fasst mutmaßlichen Automatensprenger

Leipzig/Markkleeberg

Immer wieder wurden in den vergangenen Monaten in Leipzig und Umgebung Fahrkartenautomaten der Leipziger Verkehrsbetriebe und der Deutschen Bahn gesprengt. Zumindest zu einem Fall hat die Polizei jetzt einen Verdächtigen gefasst.

Insgesamt 22 Sprengungen von Fahrkartenautomaten verzeichnete die Polizei allein im Zeitraum vom 11. November 2021 bis zum 14. April diesen Jahres. 18 Automaten der Deutschen Bahn, zwei der Leipziger Verkehrsbetriebe sowie je ein Fahrausweisautomat zweier privater Bahnbetreiber seien angegriffen worden, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag. Nur in drei Fällen seien die Täter an Wertgegenstände gekommen. Dennoch belaufe sich der Sachschaden auf mehr als 200 000 Euro.

Anschlag am 1. Weihnachtstag

Im Zuge der Ermittlungen sei nun ein Tatverdächtiger (41, deutsch) ermittelt worden. Diesre sei dringend verdächtig, „am 25. Dezember 2021 am S-Bahn-Haltepunkt Gaschwitz in Markleeberg einen Fahrausweisautomaten gesprengt zu haben“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. An dem Automaten sei „erheblicher Sachschaden“ entstanden.

Am Donnerstag sei die Wohnung des Tatverdächtigen, gegen den der Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen hatte, durchsucht worden. Ob belastendes Material gefunden wurde, sagte die Polizei nicht. Der Haftrichter setzte den Haftbefehl gegen Auflagen jedoch außer Vollzug. Die Ermittlungen gingen weiter, so die Polizei.

