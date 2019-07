Zwenkau

Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter in die Räume einer Hausmeisterfirma in Zwenkau ein. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilt, hebelten sie die Eingangstür auf und entwendeten zwei Rasenmäher, eine Kettensäge und einen Rasentrimmer im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Nach Angaben der Polizei kann aufgrund der Größe der Gegenstände angenommen werden, dass die Einbrecher ihr Diebesgut mit einem Fahrzeug gesichert haben. Zeugen, die am Wochenende ein unbekanntes oder auffälliges Fahrzeug in der Pestalozzistraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a oder telefonisch unter 03433/244-0 zu melden.

Von rk