Markkleeberg

Die von der AG Fahrradkirche eingereichte Projektidee „ Glockenklang in Zöbigker“ wurde beim diesjährigen Wettbewerb des Sächsischen Mitmach-Fonds zusammen mit verschiedenen anderen Projekten aus mehr als 1500 Bewerbungen als einer der Gewinner ausgewählt. Einige Mitglieder der AG Fahrradkirche waren kürzlich in Dresden bei der feierlichen Übergabe im Deutschen Hygienemuseum anwesend und nahmen die Urkunde der Kategorie „Mitteldeutscher ReWIR Preis“ in Empfang. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro soll in den Bau eines Glockenstuhls und den Einbau der beim Brand 1942 geborgenen Glocke einfließen. Damit könne endlich das einzige historische Fundstück in die Ruine zurückkommen, freuen sich die Mitglieder der AG.

2017 gab es einen Bürgerpreis

Nach der Verleihung des sächsischen Bürgerpreises, bei dem das starke ehrenamtliche Engagement der AG Fahrradkirche geehrt wurde, ist das ein weiterer Grund zur Freude. 2017 erhielten Pfarrer Arndt Haubold und Ingrid Diestel von der Martin-Luther-Kirchgemeinde vom damaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich den Bürgerpreis in der Kategorie kulturell-geistliches Engagement für die Entwicklung der Fahrradkirche.

Kirchruine ist offen für Besucher

Seit 2006 entwickelt die AG Fahrradkirche der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Markkleeberg-West aus der Ruine der ehemaligen Dorfkirche in Zöbigker eine Begegnungsstätte für Markkleeberger und Gäste aus dem Umland. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehört beispielsweise der „Tag der Begegnung“ mit Führungen und wechselnden Aktionsnachmittagen, der von April bis Oktober jeweils am zweiten Sonnabend im Monat stattfindet.

Von Gislinde Redepenning