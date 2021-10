Premiere für 7-Seen-Wanderung durch den goldenen Herbst

Markkleeberg

Drei Tage lang stapfen nach einem Jahr der Corona-Pause wieder kleine und große Wanderfreunde und -freundinnen durch Markkleeberg. Nicht im Frühjahr anlässlich des Stadtfestes, das wegen der Pandemie ausfallen musste, sondern diesmal in den goldenen Herbst hinein.

„Morgennebel und einen Farbenrausch in den Bäumen anstelle von Frühblühern und sattem Grün“, hatte Henrik Wahlstadt, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Sportfreunde Neuseenland, allen versprochen, die sich über insgesamt 75 kurze oder lange Distanzen auf Entdeckertour durch das Leipziger Neuseenland und die Region begeben. Rund 4000 haben sich angemeldet, damit ist das Rekordergebnis von 7000 Aktiven aus dem 2019 deutlich unterboten.

600 auf einen Schlag

Zur Galerie Startschuss zur ersten 7-Seen-Wanderung: Nach über einem Jahr Corona-Pause machten sich am Freitag 4000 Wandersleute auf den Weg.

Beim Massenstart am Freitagabend, für den Markkleebergs OBM Karsten Schütze (SPD) den Startschuss gab, machten sich gleich 600 Aktive auf den Weg zu mehreren Touren. Schütze: „Respekt an die Sportfreunde Neuseenland, die die Veranstaltung mit einem Heidenaufwand gestemmt haben. Die Wanderung in Kombination mit dem Stadtfest wäre auf Grund der nötigen Absperrungen und Personenkontrollen wegen Corona gar nicht möglich gewesen.“

Neue „Wohlfühlzone“

Einiges wurde daher umgestellt. Zentrale Anlaufstelle wurde die neue „Wohlfühlzone“ auf dem Gelände der Elektrotechnischen Sammlung in der Mönchereistraße 2. Dort starteten bereits am Nachmittag Familien mit Kind und Kegel mit der Konsum-Maikäfertour in Richtung Agra-Park. Es gab aber auch Nachtschwärmer für die Mondscheintouren und Wanderprofis, die sich an die ganz langen Kanten über mehr als 100 Kilometer trauten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hunderte Helferinnen und Helfer unterstützen das regionale Event. „Das reicht von Rentnern, die Startunterlagen ausgeben, bis zu Heimatforschern und Naturschützern, welche die Eigenheiten und Reize der Region vorstellen“, so Wahlstadt. „Selbst lokale Feuerwehren sind im Einsatz und sichern beispielsweise die Versorgung der Gäste. Der Enthusiasmus der Menschen hier macht die 7-Seen-Wanderung so einzigartig.“

Von Gislinde Redepenning