Projekt „Wir sind Markkleeberg“ gewinnt Preis

Markkleeberg

Das Glück ist Markkleeberg bei Preisverleihungen in letzter Zeit wahrlich nicht hold. Auch als in Delitzsch die Preise im Wettbewerb der sächsischen City-Offensive „Ab in die Mitte“ vergeben wurden, landete der ambitionierte Beitrag der Großen Kreisstadt nicht unter den drei hoch dotierten Spitzenplätzen. Dass es trotzdem keine langen Gesichter gab, lag an der guten finanziellen Ausstattung des Wettbewerbs, die es erlaubte, auch Sonderpreise auszuloben. Einen solchen hat der Beitrag „Wir sind Markkleeberg“ erhalten und so kehrte Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) vorige Woche mit 9 000 Euro Preisgeld ins Rathaus zurück.

„Das ist eine solide Grundlage für die Realisierung unseres Projektes“, freut sich das Stadtoberhaupt. Wie berichtet, soll die Betonwand an der Eisenbahnunterführung in der Rathausstraße mit einem 110 Quadratmeter großen Graffito versehen werden, das die Avatare von realen Markkleeberger Personen zeigt. Auf der typischen Arbeitskleidung Gewerbetreibender soll darüber hinaus ein QR-Code den direkten virtuellen Kontakt zum jeweiligen Unternehmen möglich machen. Die Reaktion der Markkleeberger sei überwältigend gewesen, berichtet Schütze und freut sich: „Am Erscheinungstag des LVZ-Artikels gingen im Rathaus sogar E-Mails von Bürgern ein, die sich um einen Platz in diesem Bild bewerben.“

Deshalb gelte es jetzt erst recht, das Projekt zielstrebig umzusetzen. Einige tausend Euro seien noch zu generieren, dann könnten die restlichen Etappen in Angriff genommen werden. „Beim Stadtfest im Mai kommenden Jahres soll die Fotoaktion stattfinden“, blickt der OBM voraus, danach stehen die Erstellung der Avatar-Bilder und des finalen Entwurfs des großen Gemäldes an. „Wenn alles glatt läuft und wir genügend Sponsoren finden, soll das Graffito im Rahmen des Kunstwinkelfestes 2022 enthüllt werden“, ist Schütze optimistisch. Übrigens: Auch das Kunstwinkel-Projekt ging 2016 aus einem Wettbewerbsbeitrag für die City-Offensive „Ab in die Mitte“ hervor.

Von Rainer Küster