Protest in Großpösna gegen Massentourismus am Störmthaler See

Die Gemeinderatssitzung am Montagabend in Großpösna wurde von einer Bürgerinitiative (BI) aus Dreiskau-Muckern gleich zu Beginn um einen Tagesordnungspunkt erweitert. Überraschend kam das für Verwaltung und Gemeinderäte nicht, denn sie waren schon am Eingang des Bürger- und Vereinshauses von rund 20 Protestierenden mit Transparenten empfangen worden. Dann gab Christian Hansel für die BI im Rahmen der Bürgerfragestunde ein Statement gegen befürchteten Massentourismus am Störmthaler See sowie gegen Straßenbau und Kfz-Verkehr in der am See entstandenen Landschaft ab. Eine entsprechende Petition, die er Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) überreichte, trug laut Initiatoren exakt 4789 Unterschriften, davon 382 aus Großpösna.

Initiative hofft, Gehör zu finden

Campingplatz, Wassersportzentrum, Zentralstrand, Straße, Buswendeschleife und Parkplätze sollen am See nahe Dreiskau-Muckern entstehen – zu viel aus Sicht der Petitionsunterstützer. Sie sehen durch die entstehende „Naherholungsstadt“ seltene Pflanzen- und Tierarten gefährdet. Die Petition, so Hansel, richte sich aber nicht gegen ein Strandbad oder den geplanten Inklusionszeltplatz, sondern „gegen das Favorisieren des motorisierten Individualverkehrs in diesem Gebiet“. Lantzsch dankte und verwies darauf, wie viel Geld für die Entwicklung der Seenlandschaft zum Naherholungsgebiet investiert wurde. Man werde die angesprochenen Themen weiter bearbeiten und den Initiatoren der Petition antworten. Hansel wiederum sagte auf LVZ-Anfrage: „Wir werden genau beobachten, ob unsere Bedenken wirklich Berücksichtigung finden. Wir werden auch weiterhin konstruktive Vorschläge machen und hoffen, Gehör zu finden.“ So schlägt die BI eine sanfte touristische Entwicklung vor. Der Campingplatz können eine separate Zuwegung erhalten, ohne dass durch verkehrstechnische Erschließungen große Flächen versiegelt werden müssen.

Helmholtz-Zentrum entsteht auf circa zehn Hektar

Auch sonst spielte der Störmthaler See auf der Tagesordnung eine wichtige Rolle. Erneut ging es um die Magdeborner Halbinsel und die dort beabsichtigte Ansiedlung eines Helmholtz-Forschungszentrums (die LVZ berichtete). Im November soll hierfür mit dem Aufstellungsbeschluss ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden. In der Beratung ging es noch einmal um den Geltungsbereich, der für das Projekt inklusive Erweiterungsmöglichkeiten und Platz für Ansiedlungen von Start Ups bereitgehalten werden soll.

Insgesamt handelt es sich um bis an das Wasser reichende, circa zehn Hektar im Nordosten der Halbinsel, sagte Rüdiger Renno. Der Zwenkauer Planer hat die Halbinsel maßgeblich mit entwickelt. Die neue Ansiedlung führe zu mehr Verkehr, der aber über die alte F 95 geführt werden könne. Die Erschließung mit den notwendigen Medien wie Energie sei gesichert. Und für den Glasfaseranschluss lägen bereits Leerrohre im Boden, ergänzte Lantzsch.

Rundweg soll erhalten bleiben

Sollte im Frühjahr 2021 die Standortentscheidung des Bundes zugunsten Großpösnas ausfallen, erwartet Renno einen Architektenwettbewerb. Zu den fest vorgegebenen Kriterien soll dann auf jeden Fall gehören, dass der Seerundweg sowie der öffentliche Zugang zum Gewässer erhalten bleiben. Darin waren sich alle einig. Und der Name Großpösna soll Bestandteil in der Bezeichnung des neuen Helmholtz-Zentrums sein.

