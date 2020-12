„Quartier Cospuden“ erhitzt die Gemüter in Markkleeberg

Markkleeberg

Das geplante „Quartier Cospuden“, das auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Thiem entstehen soll, erhitzt die Gemüter der Nachbarn in Zöbigker. Neun Mehrgeschosser mit 63 Wohneinheiten brächten zu viele Menschen in die bevorzugte Wohnlage am See, zu viel Lärm – und zerstörten den dörflichen Charakter, lauten die Befürchtungen.

Änderungswünsche aufgenommen

Bauherr Propos hatte sein Projekt, in das schon etliche Änderungswünsche eingeflossen waren, zuletzt in der Oktober-Sitzung des Stadtrats vorgestellt. Die Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde damals aufgrund der Einsprüche knapp abgelehnt. Jetzt liegt der zweite Vorentwurf auf dem Tisch und bis zum 21. Januar des nächsten Jahres öffentlich aus – wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich zur Einsicht im Rathaus, sondern digital unter folgender Internetadresse: https://mitdenken.sachsen.de/1022512. Alle Bürgerinnen und Bürger können ihre Anregungen zur Planung auch schriftlich (Stadtverwaltung Markkleeberg, Stadtplanungsamt, Postfach 1226, 04410 Markkleeberg) sowie per E-Mail (spa@markkleeberg.de) vorbringen.

Infoblatt für alle Anwohner

Der Berliner Projektentwickler hatte bereits in der Ratssitzung einen großen Teil der Ängste widerlegt. Die Anwohner des Zöbigker Winkels haben zusätzlich ein umfassendes Informationsblatt in ihren Briefkästen vorgefunden. „Unser Anspruch ist es, ein Projekt zu realisieren, das zu einer Steigerung der Lebensqualität im gesamten Zöbigker Winkel führt“, wird darin versprochen. Das geplante Ensemble mit bis zu viergeschossigen Gebäuden solle sich in den Ort integrieren. Das Erscheinungsbild entspreche dem traditionellen Charakter. Farben und Materialen seien in Abstimmung mit der Denkmalbehörde entwickelt worden.

Raum für Kinder und Gastronomie

Im Inneren befindet sich ein frei zugänglicher Kinderspielplatz. An der Ecke zur Kreuzung Cospudener Straße/ Koburger Straße ist ein öffentlicher Platz mit einem gastronomischen Außenbereich vorgesehen. Die straßenbegleitenden Häuser orientieren sich in der Höhe an den Gebäuden auf der jeweils gegenüberliegenden Straßenseite. Sie bekommen traditionelle Satteldächer. Auf den Gebäuden im Innenbereich finden sich, wie bereits im Zöbigker Winkel bei jüngeren Bauten vorhanden, auch Flach- und Pultdächer. Sogenannte Verschattungsstudien hätten festgestellt, dass die Nachbarschaft weder zu viel Schatten noch zu wenig Sonne abbekommt. Die Abstände seien ausreichend, so Propos.

Verträgliches Gewerbe mit Nahversorgern

Das künftige Quartier liegt in einem Mischgebiet, für das die städtebaulichen Vorgaben eigentlich einen Gewerbeanteil zwischen 30 bis 50 Prozent vorsehen. Der sei an dieser Stelle zu hoch bemessen, es gebe keinen Bedarf, finden die Bauherren. Auch wolle man die negativen Begleiterscheinungen durch Anlieferungen und andere Emissionen vermeiden. Mit einer Gewerbemietfläche von rund 900 Quadratmetern erfülle man die Wünsche der Stadt. Mit beispielsweise einer Bäckerei oder anderen Nahversorgern könne das Quartier eine Zentrumsfunktion übernehmen und den wohnungsnahen Bedarf abdecken.

Die einspurige Erschließung des Innenbereichs des Quartiers über eine Nebenstraße in Nord-Süd-Richtung erfolgt für Personenkraftwagen über die Hafenstraße, die Ausfahrt über die Cospudener Straße. Verkehrszählungen im Rahmen eines Gutachtens haben ergeben, dass der zusätzlich zu erwartende Verkehr verträglich ist.

Altlasten-Entsorgung vonnöten

Bevor es mit dem Bauen losgeht, nimmt der Projektentwickler einen „siebenstelligen Betrag“ in die Hand, um Altlasten fachgerecht zu entsorgen. Denn einst diente das Gelände als Sandgrube und teilweise als Deponie, in der über Jahrzehnte Abfälle aller Art landeten. „Der Boden ist folglich stark kontaminiert“, eine umfangreiche Sanierung sei erforderlich, damit beim Versickern des Regenwassers keine Schadstoffe ins Grundwasser gelangen, heißt es.

Von Gislinde Redepenning