Markkleeberg

Frank Stehfest, Bezirksleiter Großkundenvertrieb Leipzig/ Chemnitz der Firma Würth, hat am Dienstag, 21. Mai, einen Spendencheck in Höhe von 11 200 Euro an das Kinderhospiz Bärenherz übergeben. „Wir haben seit Beginn der Fußball-Saison einen Würth-Bundesligatreff im Glockenturm der Red Bull Arena“, erzählt er. „Ich begrüße dort zu jedem Pflichtspiel des Bundesligisten RB Leipzig 50 Gäste und Kunden unserer Firma, die kleinere oder größere Summen spenden.“ Als Markkleeberger habe er sich als Empfänger der Einnahmen selbstverständlich das Kinderhospiz Bärenherz ausgesucht, betonte Stehfest.

Geld für Terrasse und Spielgeräte

„Das ist eine enorme Summe, für die wir wahnsinnig dankbar sind und die uns weiterhilft“, freute sich Kinderhospiz-Geschäftsführerin Ulrike Herkner bei der Übergabe. Das Geld werde zur Verschönerung der Außenanlagen verwendet. „Die Terrasse aus Holz und unsere Spielgeräte müssen dringend überholt und instandgesetzt werden“, so Herkner. „Wir müssen ja die Sicherheit gewährleisten.“ Außerdem habe man zwei Gärten, den Spiel- und Entspannungsgarten sowie den Erinnerungsgarten, für dessen Verschönerung ein Teil des Geldes verwendet werden soll. Zur Scheckübergabe war auch Perry Bräutigam, der ehemalige Torwarttrainer und heutige Repräsentant von RB Leipzig, erschienen. „Wir freuen uns besonders, dass Frank Stehfest und Perry Bräutigam zugesagt haben, ihr Engagement auch in der nächsten Saison fortzuführen“, erklärte Herkner.

Von Gislinde Redepenning