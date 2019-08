Mit seinem Kunstprojekt „Geben und Nehmen“ setzt der Holz- und Objektgestalter Christian Göthner das alte Ritual der Fußwaschung neu um. Er will zum Nachdenken über Nutzungsmöglichkeiten und Perspektiven von Kirchen anregen, vor allem im ländlichen Raum. So auch in Markkleeberg-Wachau.