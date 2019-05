Böhlen/Zwenkau

Einem Projekt, das schon seit Ewigkeiten auf Karten existiert, möchte der Grüne Ring zum Durchbruch verhelfen. Dabei geht es um einen Radweg, der die Städte Böhlen und Zwenkau miteinander verbindet und der die Trassenführung der regionalen Hauptroute im Leipziger Südraum optimiert. Im Kulturhaus Böhlen wurde dafür am Donnerstag eine Machbarkeitsstudie vorgestellt.

Die Trasse schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe. „Der Radweg bindet Böhlen als auch Rötha an den neu entstandenen Zwenkauer See und die Neue Harth an“, erläuterte Tim Tröger vom Leipziger Büro Stadtlabor. „Zugleich eröffnet er den Zwenkauern einen Anschluss an den Bahnhof Böhlen und damit das S-Bahn-Netz.“

Zwenkauer wünschen sich Anbindung an Böhlen

Die Stadt sei durch den Tagebau jeglicher Anbindung ans Schienennetz beraubt worden, erinnerte Tröger an die Insellage Zwenkaus. Dies könne nun korrigiert werden. Das Vorhaben, hob der Planer hervor, hätte sowohl für den Alltags- als auch den touristischen Verkehr erhebliche Bedeutung.

Der Radweg des Grünen Rings verläuft derzeit auf einem Umweg über Lippendorf. Seit Jahren ist eine direkte Verbindung zwischen Böhlen und Zwenkau lang gehegter Wunsch beider Kommunen. Quelle: Stadtlabor

Die Verbindung – daran ließen auch die Stadtchefs von Böhlen, Dietmar Berndt, und Zwenkau, Holger Schulz, keinen Zweifel, ist ein seit Jahren gehegter Wunsch vieler Einwohner. Auch für Radausflüge im Leipziger Neuseenland würden sich damit ganz neue Möglichkeiten eröffnen, hieß es.

Nördlichste Variante für den Radweg nach Böhlen ist Favorit

Aus drei untersuchten Vorschlägen, die alle über die Böhlener Kippe führen, kristallisierte sich die nördlichste als Vorzugsvariante heraus. Sie verläuft ab dem Bahnhof Böhlen in nordwestlicher Richtung gen Zwenkau. Aktuell beträgt die Entfernung zwischen den Orten über den offiziellen Grünen Ring 8,7 Kilometer, Mit dem Lückenschluss würde sich die Distanz auf rund fünf Kilometer verkürzen. Wert legte der Planer darauf, aus Kostengründen bereits vorhandene Wegstücke einzubeziehen – unter anderem den südlichen Bereich der ehemaligen Industriellen Absetzanlage (IAA).

Geplanter Verlauf des Radweges Böhlen-Zwenkau im Bereich der ehemaligen Industriellen Absetzanlage (IAA) Böhlen. Quelle: Stadtlabor

In den Jahren 1968 bis 2000 wurden hier circa 20 Millionen Kubikmeter Aschen aus den Altkraftwerken Böhlen und Lippendorf in die Hohlform des ehemaligen Tagebaus Böhlen verspült. Im Rahmen der Rekultivierung – erst durch Vattenfall, inzwischen durch die LEAG – entstanden bereits 80 Hektar Sukzessionsflächen und 25 Hektar Wald. „Wege, die gebaut wurden, können wir für die geplante Trasse nutzen.“

Gespräche mit der LEAG seien dazu geführt worden, so der Planer. Auch Bürgermeister Dietmar Berndt hofft, dass das erste Teilstück bald aus der Bergaufsicht entlassen wird und die Zäune rund um die IAA fallen. Denn entstanden ist hier in den vergangenen Jahren eine begrünte und aufgeforstete Landschaft, die touristisch nutzbar ist. Sogar eine Allee ist schon angelegt.

B 2 ist ernstzunehmende Barriere

Während sich am Ausgang des Weges schon einiges zum Guten fügt, lauert kurz vor Zwenkau mit der B 2 eine ernstzunehmende Barriere. „Nach unserem Kenntnisstand plant das Landesamt für Straßenbau und Verkehr einen kompletten Neubau der Bundesstraße zwischen Zwenkau und dem Anschluss an die A 72“, berichtet Tim Tröger.

Wegen des Grundwasseranstiegs und weiterer Umstände kommt es hier seit Jahren zu Setzungen, so dass die Buckelpiste nicht mehr zu retten ist. „Deshalb soll die B 2 um zwei Meter angehoben und völlig neu gebaut werden“, so der Planer.

Derzeit würden acht Varianten untersucht, die alle eins gemeinsam haben: „Der Ausbau soll von Zwenkau bis Großdeuben kreuzungsfrei erfolgen, was den Wegfall sämtlicher Anbindungen, unter anderem auch der Flugplatz-Zufahrt, bedeutet.“ Auch der jetzige Imbiss-Parkplatz südlich von Zwenkau müsse weichen. „Dazu“, merkte Berndt an, „kann das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.“

Einig waren sich die Beteiligten, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das Gespräch mit dem Lasuv zu suchen. „Wenn rund um die B 2 schon geplant wird, kann der von Böhlen kommende Radweg gleich mit eingebunden werden“, schlug der Planer vor. Zumal die Gesamtkosten des Projektes damit sinken.

Von Simone Prenzel