Ab Samstag, 13. Juni, erweitert die Regionalbus Leipzig unter dem Motto „Fahr Bus und nimm dein Rad mit an den See“ den touristischen Service im Leipziger Neuseenland. An den Wochenenden kommt bei ausgewählten Fahrten der Linie 106 ein komfortabler Fahrradanhänger zum Einsatz.

Komfortabler Urlaub in der Heimat

Da sich in diesem Sommer wegen der Corona-Pandemie Freizeit- und Urlaubsaktivitäten stärker auf die Heimatregion konzentrieren, haben die Regionalbus-Verantwortlichen das Angebot als Pilotprojekt auf den Weg gebracht. Mit einer Radtour um die Seen im südlichen Leipziger Neuseenland stärke man die eigene Fitness und Gesundheit. Und wenn man mit dem Bus zum Ausgangspunkt der Tour fahre, kann man auch gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tun. Die ausgewählte Linie 106 verbindet den Böhlener Bahnhof mit dem Störmthaler See und fährt über Auenhain, Probstheida, Wachau, Markkleeberg, Großstädteln und zurück. Den genauen Fahrplan finden Interessenten im Internet unter www.regionalbusleipzig.de.

Hilfe beim Ein- und Ausladen

Die Busfahrerinnen und -fahrer unterstützen die Kunden beim Auf- und Abladen des Anhängers. Die Fahrräder können über eine Rampe bequem in die Fixierung geschoben werden. Gummierte Sicherungseinrichtungen garantieren einen schadenfreien Transport.

Der Anhänger bietet eine Aufnahmekapazität für bis zu 16 klassische Drahtesel und fünf E-Bikes. Gestaltet wurde der mit Konterfeis der beiden Olympiateilnehmern Andrea Herzog (Kanu) und Felix Groß (Radsport) sowie mit Motiven aus dem Neuseenland.

Zusatzticket ist nötig

Für die Nutzung ist ein Zusatzticket notwendig. Ansonsten gelten für die Fahrradbeförderung die Tarifbestimmungen und die Beförderungsbedingungen des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV). Eine Mitnahme von Rädern im Omnibus ist im festgelegten Rahmen und abhängig von den Platzkapazitäten weiterhin möglich.

