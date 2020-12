Markkleeberg

Wie in jedem Jahr drücken sich auch in diesen Dezember-Tagen immer wieder Kinder an einem der beiden Schaufenster der Polsterei Roßberg in der Markkleeberger Hauptstraße 84 die Nasen platt. Alleine oder mit Eltern und Großeltern bestaunen sie einen Moment aus der Weihnachtszeit, der hinter einer großen Scheibe der Firma aufgebaut ist.

Nachfolger freut sich über Weihnachtsbühne

Auf und neben Mobiliar im Miniatur-Format, das bis hin zu den Messingbeschlägen detailtreu gefertigt ist, hat Reinhardt Roßberg eine Puppen-Runde zum Stollenschmaus zusammengesetzt, dazu gibt es Kaffee und Johannisbeersaft. Der Meister des Raumausstatter-Handwerks hat die Szenerie zum 25. Male aufgebaut – immer am selben Ort. Und doch nicht mehr im eigenen Geschäft, sondern in dem von Torsten Otto. Der Raumausstatter-Meister, wie Roßberg zum Restaurator im Handwerk weitergebildet, hat am 1. Januar dieses Jahres Betrieb und Werkstatt übernommen. Vor der Geschäftsübernahme hatte Roßberg bei seinem Nachfolger die Zustimmung eingeholt, dass er seine Weihnachtsbühne weiter aufbauen darf.

Historisches Ambiente im Miniaturformat

Das historische Mobiliar mit Sekretär, Sessel, Polsterstühlen, Tisch und Sofa erstand Roßberg vor etwas mehr als 24 Jahren, dazu eine Rückwand, bezogen im Stile von Louis Philippe. Dem Zeitgeist entsprechendes Geschirr und Spielzeug für die größeren Puppen wurde dazugestellt. Sogar ein kleines Ölbild schmückt die Wand. Seit dem Nikolaustag steht ein Paar Lederschuhe im Fenster, in denen vermutlich vor 80 oder 90 Jahren ein Kind das Laufen lernte. Am Heiligabend legt Roßberg Geschenke unter den geschmückten Lichterbaum.

Kinderhände hinterlassen Spuren

Alle paar Tage muss der Raumausstatter die Schaufensterscheibe putzen, weil Eltern oder Großeltern ihren Nachwuchs auf den Fenstersims heben, damit die Kinder das Geschehen besser betrachten können. Dass viele breit verteilte Abdrücke von Kinderhänden den Blick trüben, zeugt von der Begeisterung für die beschauliche Weihnachtswunderwelt.

Und sollte Roßberg vergessen haben, den Kalender in der Weihnachtsstube auf das aktuelle Datum umzustellen, wird er von aufmerksamen Mädchen und Jungen darauf aufmerksam gemacht.

Zu bestaunen ist das Fenster noch bis zum Dreikönigstag, dem 6. Januar.

