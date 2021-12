Rekordverdächtige Blitz-Sitzung des Markkleeberger Stadtrates

Markkleeeberg

Ob es in der Geschichte der Großen Kreisstadt jemals eine kürzere Stadtratssitzung gegeben hat, werden irgendwann einmal Historiker herausfinden müssen. Rekordverdächtig war die Dauer allemal, lag sie doch im Bereich der von Dieter Baumann seit 1998 gehaltenen deutschen Bestmarke im 3000-Meter-Lauf.

Seit dem Glockenschlag, mit dem Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) die Sitzungen traditionell eröffnet, hatte der Sekundenzeiger am Mittwochabend keine acht Runden auf der Uhr gedreht, als das Stadtoberhaupt nach exakt 7 Minuten und 48 Sekunden schon wieder deren Ende verkündete. Wie berichtet, wurden wegen des Infektionsgeschehens – in Markkleeberg lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 801 – acht der zehn Vorlagen im Umlaufverfahren und damit schriftlich behandelt.

Für 3,2 Millionen Euro: Gewerbegebiet Wachau-Nordost wird erweitert

Im Grunde genommen waren die 20 erschienenen Abgeordneten also nur gekommen, um im Präsenzverfahren ihr Votum zu zwei Tagesordnungspunkten abzugeben. Im ersten der beiden Vorgänge beschloss das Gremium den Kauf eines etwa 139 000 Quadratmeter großen Flurstücks im Bereich des Gewerbegebietes Wachau-Nordost. Dort erzielt die Stadt Markkleeberg nach eigenen Angaben „die nach dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer höchsten Erträge“.

Weil das Gewerbegebiet in seiner derzeit bestehenden Form ausgelastet und für den Ausgleich des Haushaltes kommender Jahre die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe notwendig ist, soll es um die nun erworbenen Flächen erweitert werden. Die Stadträtinnen und Stadträte machten dafür einstimmig einen Kaufpreis in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro locker.

Für 9155 Euro jährlich: Grundstück geht auf Erbbaurechtsbasis weg

Ebenso einig waren sich die Ratsleute im zweiten Präsenzpunkt des Abends. Hier wurde die Stadtverwaltung ermächtigt, für ein im Gautzscher Bereich von „Auerbachs Hof“ gelegenes Grundstück einen Erbbaurechtsvertrag abzuschließen. Immerhin spült die Vergabe des Erbbaurechts bis zum Jahr 2111 jährlich einen Betrag in Höhe von 9155 Euro in die Stadtkasse.

Über die Abstimmungsergebnisse der acht anderen im Umlaufverfahren befindlichen Tagesordnungspunkte wird der Oberbürgermeister in der nächsten Stadtratssitzung informieren.

Von Rainer Küster