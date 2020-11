Borna/Zwenkau

Mit Jahresbeginn übernimmt Dr. Roland Bantle die Leitung des Sana Klinikums Borna und des Sana Geriatriezentums in Zwenkau. Der 55-Jährige wird Nachfolger von Cord Meyer, der innerhalb der Sana neue Herausforderungen in Norddeutschland annimmt.

Zurück zu den Wurzeln

Bantle kehrt damit nach etwas mehr als sechs Jahren zu seinen Wurzeln im Landkreis Leipzig zurück. Bereits von 1999 bis 2014 fungierte er hier als Klinik- und später auch als Regionalgeschäftsführer. In dieser Zeit formte er mit seinem Team das ehemalige Bergarbeiter-Krankenhaus und kurze Zeit später das Geriatriezentrum zu modernen Klinikstandorten. Als Helios die Häuser in Borna und Zwenkau aus kartellrechtlichen Gründen veräußern musste, folgte sein beruflicher Wechsel nach Leipzig.

Verbundenheit zum Landkreis

Jetzt ist Bantle zurück in Borna und Zwenkau. „Ich bin froh, dass Dr. Bantle sich für die Leitung unserer beiden Standorte entschieden hat. Er kennt beide Häuser und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Historie heraus sehr gut“, erklärt Martin Jonas, Regionalgeschäftsführer der Sana Region Sachsen. Durch seine Verbundenheit zum Landkreis, in dem er auch wohnt, sowie seine langjährige Tätigkeit in der Region Leipzig und in ganz Mitteldeutschland habe er sich ein exzellentes fachliches Netzwerk aufgebaut.

