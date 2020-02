Romantische Klänge erfüllen den Lindensaal

Markkleeberg

„Romantische Klänge“ lautete das Motto des dritten Anrechtskonzerts des Leipziger Sinfonieorchesters im Großen Lindensaal des Markkleeberger Rathauses. Mit Werken von Brahms, Mahler und Dvořák wurde ein dramaturgisch kluges Programm gewählt.

David Timm sprühte vor Temperament

Den Rahmen schuf Brahms‘ selten gespielte „Tragische Ouvertüre“, am Schluss triumphierte die dritte Sinfonie, die „Brahmsischste“. Universitätsmusikdirektor David Timm am Pult versprühte von Anfang bis Ende blitzende Funken, übertrug temperamentvoll-inspirierend seine Interpretation aufs Orchester, führte souverän durch Brahms‘ vielfältige Klangwelten, dabei immer das Ganze im Blick behaltend. Im mitreißend gespielten Finale gelang dann die gebündelte Synthese der Motive und Themen, die der „Dritten“ ihr unverwechselbares Gepräge gibt.

Voluminöse Stimme verführt Publikum

Die intime Mitte des Konzerts war Vokalem vorbehalten. Allein der Auftritt der Berliner Mezzosopranistin Anna Werle versprach Großes. Bereits die ersten Töne der eindrucksvollen Bühnenerscheinung im umwerfenden Kleid erweckten Assoziationen an Bayreuth. Mit ihrer dunkel gefärbten, metallischen Stimme wanderte sie voluminös in allen Lagen durch Mahlers „Gesellen-Lieder“. Da war jedes Wort zu verstehen, da ging kein Ton unter. Nur das Eigentliche, der bis an den Wahnsinn grenzende Liebesschmerz, blieb auf der Strecke. Innerhalb jedes Liedes fordert Mahler abrupte Wechsel der Ausdruckswelten, die sich auch in irisierenden Orchesterfarben widerspiegeln. Anna Werles gesunder, technisch perfekt geführter Stimme, ihrer gleichbleibend edlen Mimik blieb Mahlers existenzielle Zerrissenheit leider verschlossen. Das Publikum dagegen ließ sich von der zweifellos außergewöhnlichen Stimme sofort verführen und dankte schon vor der Pause mit Trampeln und Bravi.

Dann eine Auswahl aus Dvoráks „Biblische Lieder“. Da stimmte alles. Werles satter Sound paarte sich ideal mit den weiten Bögen des Orchesters. Im letzten Lied setzt synkopischer Jubel ein – die Zuhörer honorierten den gelungenen Abend gebührend.

Von Claudia Forner