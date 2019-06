Zwenkau

Knut-Peter Hoffmann präsentiert derzeit in der Zwenkauer Lehmhaus Galerie Arbeiten, die das Leipziger Umland spiegeln. Der Betrachter findet einen Waldweg im Leipziger Wildpark, den Hellerteich in Großpösna oder das Gasometer. Alle Werke strahlen Ruhe, Kraft, Lebensfreude und Schönheit aus.

Hoffmann, im thüringischen Suhl geboren, begann bereits mit 15 Jahren zu zeichnen und zu malen. Nach einer Lehre als Gebrauchswerber beim Konsum in Leinefelde arbeitete er als Plakatmaler in Ilmenau. Anfang der 80er- Jahre kam er nach Leipzig, um seine bis dahin autodidaktisch erworbenen künstlerischen Fähigkeiten zu erweitern und begann 1981 ein vierjähriges Studium an der Abendakademie der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Seit 2004 widmet er sich wieder intensiv der Malerei und hat sich seitdem an Ausstellungen im In- und Ausland beteiligt.

Die Ausstellung ist jeweils Donnerstag bis Sonnabend von 14 bis 18 Uhr geöffnet oder nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 034203 32588. www.lehmhaus-galerie.de

Von Gislinde Redepenning