Zwenkau

Roman Petermann ist ein Mann mit vielen Gesichtern – er ist Musiker, Pianist, Sänger, Entertainer, DJ, Elvis-Imitator und Schauspieler. Bei seinem Auftritt im Restaurant Türkenlouis am Kap in Zwenkau stand er Auge in Auge einem Werk von Horst Schulz-Merliès gegenüber – Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Der 1934 im Rheinland geborene und 2014 verstorbene Künstler ließ sich von Picasso inspirieren. Er schuf einzigartige kubistische Darstellungen mit rhythmische Farbstrukturen und synchron dargestellten Gesichtsausdrücken.

Von Gislinde Redepenning