Markkleeberg

Bei der Vorstandswahl der SPD Markkleeberg wurde der amtierende Vorsitzende Sebastian Bothe von den anwesenden Mitgliedern einstimmig wiedergewählt. „Ich bedanke mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und das tolle Ergebnis. In den kommenden Jahren haben wir vieles vor“, so Bothe. „Wir möchten uns noch breiter aufstellen und unsere schöne Stadt gemeinsam mit den Markkleebergerinnen und Markkleebergern weiterentwickeln. Wir werden zudem für Interessierte, vor allem in digitalen Bereichen, noch leichter erreichbar sein“, versprach er.

Bewegende Themen sollen umgesetzt werden

Erfolgreiche Formate wie die Galeriegespräche, Stadtteilspaziergänge und Ideenwerkstätten würden fortgesetzt. Es gehe der SPD um die Umsetzung der Themen, die die Menschen in Markkleeberg bewegen, damit die Stadt sozial, solidarisch, nachhaltig, modern und wirtschaftlich stark bleibt. Unterstützt wird er im neuen Vorstand von Quirin Ambrosch, Evelin Müller, Rolf Müller und Karsten Schütze als Beisitzer sowie Torsten Graupner als Kassierer.

Von Gislinde Redepenning